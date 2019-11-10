Yukatel Denizlispor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Mehmet Ã–zdilek, SÃ¼per Lig'de BeÅŸiktaÅŸ'a 1-0 maÄŸlup olduÄŸu maÃ§ta iyi oynadÄ±klarÄ±nÄ± ama iki oyuncularÄ±nÄ±n sakatlanmasÄ±nÄ±n performanslarÄ±nÄ± etkilediÄŸini sÃ¶yledi.Â

Ã–zdilek, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n son haftalarda iyi sonuÃ§lar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "Kolay deplasman deÄŸil. MaÃ§Ä±n baÅŸÄ±ndan sonuna kadar oyunun iÃ§inde kaldÄ±k. Ä°smail'in (Aissati) gÃ¶zÃ¼ne top gelmesi ve gÃ¶rme sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸamasÄ±, Sackey'in sakatlanmasÄ± bizi geriye doÄŸru itti. DerinliÄŸi fazla olan bir takÄ±m deÄŸiliz." dedi.Â

Rakiplerine ilk yarÄ±da fazla pozisyon vermediklerini ve kendilerinin de pozisyonlar yakaladÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Ã–zdilek, "Oyunun dÄ±ÅŸÄ±nda kalmadÄ±k. Ä°yi bir maÃ§ oldu. Ortaya koyduÄŸumuz duruÅŸ, maÃ§Ä±n iÃ§inde oluÅŸumuz, mÃ¼cadelemiz, iÅŸtahÄ±mÄ±z Ã§ok iyiydi. Bunu devam ettirmeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. OyuncularÄ±mÄ±, bu akÅŸamki mÃ¼cadeleden dolayÄ± tebrik ediyorum." diye konuÅŸtu.Â

Ligin uzun bir maraton olduÄŸunu kaydeden Ã–zdilek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â

"Bu dalgalanma her takÄ±mda olabiliyor. AyaklarÄ± yere saÄŸlam basan, ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilen bir takÄ±m gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz. Bu takÄ±mÄ±n dÃ¼ÅŸmek gibi bir dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi bulunmuyor. Eksiklerimiz var. Kolay deÄŸil, alttan geliyorsunuz. Devre arasÄ±na kadar doÄŸru yÃ¶netmeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Mutlaka takviye yapacaÄŸÄ±z. Ä°kinci yarÄ± farklÄ± oynanÄ±yor."Â

Oyuncusu Isaac Sackey'in BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu Abdoulay Diaby'e yaptÄ±ÄŸÄ± faulÃ¼ deÄŸerlendiren Ã–zdilek, "Sackey'in pozisyonuna baktÄ±m. Hakem kÄ±rmÄ±zÄ± verse itiraz etme ÅŸansÄ±mÄ±z yok."

"VAR'Ä±n Anadolu takÄ±mlarÄ±na faydalÄ± olduÄŸuna inanÄ±yorum"Â

Hakem yÃ¶netimleri ve Video YardÄ±mcÄ± Hakem (VAR) kararlarÄ±yla ilgili soru Ã¼zerine Ã–zdilek, ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:Â

"Hakeme olan inancÄ±mÄ±zdan vazgeÃ§memeliyiz. Verilen kararlar zaman zaman canÄ±mÄ±zÄ± acÄ±tÄ±yor. VAR'Ä±n Anadolu takÄ±mlarÄ± adÄ±na faydalÄ± olduÄŸuna inanÄ±yorum. CanÄ±mÄ±zÄ± Ã§ok acÄ±tÄ±yor ama sonucunda VAR'Ä±n ana temel noktasÄ±, hakemlerin maÃ§Ä± yÃ¶netirken verdikleri karardan emin olmalÄ±lar. Onlara gÃ¼venimizi kaybedersek, iÅŸin iÃ§inden Ã§Ä±kamayÄ±z. A takÄ±mÄ±na baÅŸka tÃ¼rlÃ¼ B takÄ±mÄ±na baÅŸka tÃ¼rlÃ¼ standardÄ± deÄŸiÅŸtirirsek, VAR'Ä±n anlamÄ± kalmÄ±yor. Ä°ÅŸ yÃ¶neten insana geliyor. Bu insanlarÄ± kendi iÃ§inde ayrÄ±ÅŸtÄ±rmak lazÄ±m. Ä°yi hakemlerimiz var ve hata yapabiliyorlar ama ÅŸunu da kabul edeceÄŸiz, kÃ¶tÃ¼ hakemlerimiz de var."

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