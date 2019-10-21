SÃ¼per Lig'in 8. haftasÄ±nda konuk ettiÄŸi FenerbahÃ§e'ye 2-1 yenilen Yukatel Denizlispor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Mehmet Ã–zdilek, "Bu ligin en fazla koÅŸan ve topa sahip olan takÄ±mÄ±na karÅŸÄ± oynadÄ±k. Onun iÃ§in biz Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Evet kaybettik Ã¼zÃ¼ntÃ¼lÃ¼yÃ¼z. Ama lig devam ediyor." dedi.Â

Ã–zdilek, Denizli AtatÃ¼rk StadÄ±'nda oynanan maÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ilk devrede dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri ile uyguladÄ±klarÄ± arasÄ±nda zaman zaman farklÄ±lÄ±klar yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Saha iÃ§erisindeki bazÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±klardan kurtulmak iÃ§in biraz zaman ihtiyacÄ± olduklarÄ±nÄ± ifade eden Ã–zdilek, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ daha Ã¶nceki organizasyonda geÃ§miÅŸte daha geniÅŸ alanda oynama felsefesine sahip olan takÄ±mdan daha dar alanda oynama dÃ¼ÅŸÃ¼ncesine geÃ§eceÄŸiz. Onun iÃ§in biraz zaman var. Ä°lk yarÄ± beklediÄŸimizin altÄ±nda bir oyun anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z vardÄ±. Ona raÄŸmen rakibe pozisyon vermedik." diye konuÅŸtu.Â

Mehmet Ã–zdilek, ikinci golÃ¼ ayaklarÄ±ndaki topu kaptÄ±rarak yediklerini belirterek, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â

"Bu golle ile Ã§ok net sÃ¶yleyeyim. Gollerde bir Ã§izgi Ã§izilmesi gerekiyor. Ã‡izgi Ã§izildi mi Ã§izilmedi mi bilmiyorum. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye bakÄ±yorum resmen yediÄŸimiz ikinci gol ofsayt. Ama ona raÄŸmen oyuna mÃ¼dahil olma adÄ±na oyuncularÄ±mÄ±n oyunundan memnunum. Biraz birlikte Ã§alÄ±ÅŸmaya ihtiyacÄ±mÄ±z var. Kolay deÄŸil. Bu ligin en fazla koÅŸan ve topa sahip olan takÄ±mÄ±na karÅŸÄ± oynadÄ±k. Onun iÃ§in biz Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Evet kaybettik Ã¼zÃ¼ntÃ¼lÃ¼yÃ¼z. Ama lig devam ediyor. BugÃ¼n itibarÄ±yla maÃ§tan Ã§Ä±kartacaÄŸÄ±mÄ±z dersler var. KazansaydÄ±k da dersler Ã§Ä±karacaktÄ±k. Ã–nÃ¼mÃ¼ze bakacaÄŸÄ±z."Â

Ã–zdilek bundan sonra daha Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸarak, anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± oyuncularÄ±na anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.