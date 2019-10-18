Yukatel Denizlispor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Mehmet Ã–zdilek, pazar gÃ¼nÃ¼ sahalarÄ±nda oynayacaklarÄ± FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± almak istediklerini belirtti.Â

Teknik direktÃ¶r Ã–zdilek ile futbolculardan Tiago Lopes ve Zeki Yavru, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulundu. A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n oyuncularÄ±nÄ± Fransa maÃ§Ä±ndaki performanslarÄ±ndan dolayÄ± kutlayan Mehmet Ã–zdilek, milli maÃ§ aralarÄ±nÄ±n kulÃ¼pler iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu, dÃ¶nÃ¼ÅŸte zaman zaman sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸanabildiÄŸini ifade etti.Â

TakÄ±mla yoÄŸun bir Ã§alÄ±ÅŸma dÃ¶nemi geÃ§irdiklerini, eksikleri tamamlamaya gayret ettiklerini kaydeden Ã–zdilek, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

"Rodallega'nÄ±n sakatlÄ±ÄŸÄ± takÄ±m iÃ§in handikap gibi gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Ama yerine oynayacak arkadaÅŸÄ±mÄ±z da onun kadar mÃ¼cadele edecektir. BÃ¼yÃ¼k maÃ§lar, Ã¶zellikle FenerbahÃ§e, BeÅŸiktaÅŸ ve Galatasaray'a karÅŸÄ± oynamak bence Ã¶nemli bir avantaj. Ã–zellikle bizim ÅŸu son sÃ¼reÃ§te yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kazanma duygusu, bÃ¼yÃ¼k maÃ§larla tekrar farklÄ± bir yere Ã§ekilecektir diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.Â

Åžunu unutmayacaÄŸÄ±z: BurasÄ± Denizli, biz istemediÄŸimiz sÃ¼rece burada kimse bizden hiÃ§bir ÅŸey alamaz. Ancak biz izin verirsek rakip istediÄŸini alabilir. SavaÅŸÄ±n ve mÃ¼cadelenin iÃ§inde olacaÄŸÄ±z. Ã–nemli oyunculara sahibiz ve kalitemiz yÃ¼ksek. Ama takÄ±m anlamÄ±nda, birlikte oynama ve pozisyon anlamÄ±nda eksikliklerimiz var. Bunlarla ilgili Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ä°nanÄ±yorum ki pazar gÃ¼nÃ¼ herkes, biraz daha farklÄ±, ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilen ve saha iÃ§erisinde duruÅŸu olan bir takÄ±m gÃ¶recek. Bizim iÃ§in en Ã¶nemli mÃ¼sabaka, oynayacaÄŸÄ±mÄ±z FenerbahÃ§e maÃ§Ä± olacaktÄ±r. Ligin daha baÅŸlarÄ±ndayÄ±z. Ä°stikrarlÄ± ve sakin bir ÅŸekilde ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilen, gÃ¼Ã§lÃ¼ bir yapÄ±yla sahada olmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Biz Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz ve bunun meyvelerini alacaÄŸÄ±z."Â

Ã–zdilek, herkesin keyif aldÄ±ÄŸÄ± bir Denizlispor profilini ortaya Ã§Ä±kartmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.Â

Lopes: "Motivasyon Ã§ok yÃ¼ksek"Â

YeÅŸil-siyahlÄ± takÄ±mÄ±n saÄŸ bek oyuncusu Tiago Lopes de FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nÄ±n Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu belirterek, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ aslÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± sayÄ±labilir. BÃ¶yle bÃ¼yÃ¼k maÃ§larda herkesin motivasyonu Ã§ok yÃ¼ksek olur. Bunun iÃ§in de Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Elimizden gelen her ÅŸeyi yapmak istiyoruz. UmarÄ±m maÃ§ta istediÄŸimiz sonucu alÄ±rÄ±z. Yeni hocamÄ±zla yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapmak istiyoruz. Ä°htiyacÄ±mÄ±z olan galibiyet." diye konuÅŸtu.Â

Zeki Yavru da takÄ±mÄ±n hafta baÅŸÄ±ndan itibaren Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, pazar gÃ¼nÃ¼ galibiyet hedeflediklerini bildirdi.Â

BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±'na destek

Zeki Yavru, Avrupa Futbol FederasyonlarÄ± BirliÄŸinin (UEFA), A Milli Futbol TakÄ±mÄ± oyuncularÄ±nÄ±n Fransa-TÃ¼rkiye maÃ§Ä± sonrasÄ± asker selamÄ± vermelerine yÃ¶nelik aÃ§tÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmaya iliÅŸkin, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Kendi adÄ±ma Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¼lkemizde bildiÄŸiniz gibi bugÃ¼ne kadar yabancÄ± kuralÄ± serbest. Kimsenin buna lafÄ± yok. Geliyorlar hepsini en iyi ÅŸekilde misafir ediyoruz. En iyi imkanlarÄ± sunmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ama bizim oyuncularÄ±mÄ±z asker selamÄ± verdi diye takÄ±mlarÄ±nda, taraftarlarÄ±ndan ve camialarÄ±ndan tepki alÄ±yorsa burada bir sÄ±kÄ±ntÄ± var demektir. Bu benim Ã§ok zoruma gitti. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu bizim simgemiz. Bu asker selamÄ±nÄ± bu kadar dert edinmelerine gerek yok. Asker selamÄ± vererek dik duruÅŸlarÄ±nÄ± gÃ¶steriyorlar. Ama gÃ¶rdÃ¼k bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±raktÄ±lar. Biz onlarÄ± kapÄ±mÄ±zÄ± aÃ§Ä±p misafir ederken hepsini en iyi ÅŸekilde Ã¼lke olarak aÄŸÄ±rlarken bu tÃ¼r sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸmak Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼."Â

Zeki, TÃ¼rkiye'nin gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±nda oluÅŸturulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan terÃ¶r koridorunu yok etmek, bÃ¶lgeye barÄ±ÅŸ ve huzur getirmek amacÄ±yla TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK) baÅŸlatÄ±lan BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±'na katÄ±lan askerlere selam gÃ¶nderdiklerini; millet, Ã¼lke ve devlet olarak yanlarÄ±nda olduklarÄ±nÄ± belirterek, "Bu Ã¼lke Ã§ok badireler atlattÄ±. Ama hiÃ§bir zaman kimseye boyun eÄŸmedi, yine eÄŸmeyecek. TopraklarÄ±mÄ±z ve vatanÄ±mÄ±z iÃ§in askerlerimiz, devletimiz elinden gelenin en iyisini yapacaktÄ±r. Hepsinin destekÃ§isiyiz." ifadelerini kullandÄ±.Â

FenerbahÃ§e maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ± sÃ¼rÃ¼yorÂ

YeÅŸil-siyahlÄ± ekip SÃ¼per Lig'in 8. haftasÄ±nda 20 Ekim Pazar gÃ¼nÃ¼ sahasÄ±nda FenerbahÃ§e ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti. DoÄŸan Seyfi AtlÄ± StadÄ±'nda teknik direktÃ¶r Mehmet Ã–zdilek yÃ¶netimindeki antrenmanda futbolcular, koÅŸunun ardÄ±ndan taktik Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±.Â

Antrenmanda Ã–zdilek, sÄ±k sÄ±k futbolcularla konuÅŸtu.