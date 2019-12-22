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HaberlerGöztepe Haberleri Mehmet Sepil: "Bugün biz yenmeyi daha fazla istedik"
22.12.2019 - 00:07 | | AA

Mehmet Sepil: "Bugün biz yenmeyi daha fazla istedik"

Galatasaray'ı evinde 2-1 yenen Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, sergiledikleri futbolun kendisini memnun ettiğini söyledi. Sepil, "İki senedir yenemiyorduk Galatasaray'ı. Her maçta yenilmiştik. O bakımdan da önemliydi. Biz yeni stadımızla yukarıya doğru bakmayı çok istiyoruz" dedi.

Mehmet Sepil: "Bugün biz yenmeyi daha fazla istedik"

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ı evinde 2-1 yenen Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, sergiledikleri futbolun kendisini memnun ettiğini söyledi.

Sepil, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'e çıktıklarından beri müsabakalarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynadıklarını, Galatasaray karşılaşmasının bu stattaki son Süper Lig maçı olabileceğini kaydetti. 

İki takımın da geçen hafta puan kaybı yaşadığını hatırlatan Sepil, "İyi oynadık. Takımdan çok memnunum. Yenmeyi çok istiyorduk. Herhalde biz bugün yenmeyi daha fazla istedik." ifadelerini kullandı. 

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Galatasaray'ın bu statta iki sezon önce şampiyonluğa ulaştığını hatırlatan Sepil, "İki senedir yenemiyorduk Galatasaray'ı. Her maçta yenilmiştik. O bakımdan da önemliydi. Biz yeni stadımızla yukarıya doğru bakmayı çok istiyoruz. Haftaya liderle harika bir maç var. Çok önemli, aslan gibi bir takımla, Demir Grup Sivasspor'la oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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