Mehmet Topal'dan Galatasaray yanÄ±tÄ±!

Medipol BaÅŸakÅŸehir'in 1+1 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± milli futbolcu Mehmet Topal, turuncu-lacivertli kulÃ¼be transferinden dolayÄ± mutlu ve heyecanlÄ± olduÄŸunu, SÃ¼per Lig'de ÅŸampiyonluÄŸu kazanmayÄ± hedeflediklerini sÃ¶yledi.Â

Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Futbol KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n sosyal medya hesaplarÄ±nda videolu aÃ§Ä±klamalarÄ± yer alan Mehmet Topal, "Buraya geldiÄŸim iÃ§in Ã§ok mutlu ve heyecanlÄ±yÄ±m. BaÅŸakÅŸehir'de geÃ§en sene yarÄ±m kalan hikayemiz var. Ä°nÅŸallah bu sezon onu baÅŸarÄ±p ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸÄ±rÄ±z. Burada olduÄŸum iÃ§in Ã§ok mutluyum. Ä°nÅŸallah burada bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lar elde ederiz." diye konuÅŸtu.Â

YaklaÅŸÄ±k 1 aydÄ±r Ã¶zel antrenÃ¶rler eÅŸliÄŸinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan 33 yaÅŸÄ±ndaki orta saha oyuncusu, "Fizik olarak kendimi iyi durumda hissediyorum. Son 15-16 yÄ±lda bÃ¶yle bir tatil yapamamÄ±ÅŸtÄ±m. BÃ¶yle bir sÃ¼reÃ§ benim kaslarÄ±m, vÃ¼cudum ve kafam iÃ§in iyi oldu. Bedenimi dinlenmiÅŸ hissediyorum. TakÄ±mla antrenmanlara baÅŸladÄ±ktan sonra inÅŸallah en kÄ±sa zamanda formumu yakalar ve takÄ±ma faydalÄ± olurum." ifadelerini kullandÄ±.Â

Teknik direktÃ¶r Okan Buruk ile Galatasaray'da birlikte forma giydiÄŸinin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine Mehmet Topal, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Okan hocam TÃ¼rkiye'nin en yetenekli oyuncularÄ±ndan biriydi. Bizi yurt dÄ±ÅŸÄ±nda da temsil etti. Onunla oynama ÅŸerefine nail olmuÅŸ biriyim. Åžimdi de hocalÄ±ÄŸÄ±mÄ± yapacak. Bunlar karÄ±ÅŸÄ±k duygular. Okan hocam, teknik direktÃ¶r olarak da kendisini geliÅŸtirdi. SÃ¼rekli performansÄ±nÄ± daha Ã¼ste taÅŸÄ±yor. TakÄ±m olarak sezona kÃ¶tÃ¼ baÅŸladÄ±k ama bu, bÃ¶yle gidecek anlamÄ±na gelmiyor. Okan hocam ile Ã§alÄ±ÅŸmak benim iÃ§in keyifli olacak. Ä°nÅŸallah birbirimize Ã§ok iyi ÅŸeyler katÄ±p birlikte gÃ¼zel baÅŸarÄ±lar yakalarÄ±z."

Â Milli futbolcu, turuncu-lacivertli kulÃ¼p hakkÄ±nda bilgi sahibi olduÄŸunu anlatarak, "KulÃ¼bÃ¼n iÃ§ini ve ÅŸeklini Ã§ok iyi bilen biriyim. Ã–rnek bir kulÃ¼p. DÄ±ÅŸarÄ±da hep olumlu yÃ¶nleri anlatÄ±lÄ±yor. Buraya geldiÄŸinizde Ã§ok fazla zorlukla karÅŸÄ±laÅŸmÄ±yorsunuz. KulÃ¼bÃ¼ iyi tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ± sÃ¶yleyebilirim. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k. GÃ¼zel sohbetlerimiz oldu. OnlarÄ±n temennileri de buraya gelmemde etkili oldu."ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.Â

Medipol BaÅŸakÅŸehir'de mevkisinde kaliteli isimlerle rekabet iÃ§inde olacaÄŸÄ±nÄ±n ifade edilmesi Ã¼zerine Mehmet, "Rekabet her zaman baÅŸarÄ±yÄ± getirir. Bu rekabetten Ã¶nce hedefimiz Ã§ok iyi bir dostluk kurmak olmalÄ±. O dostluÄŸu kurarsak baÅŸarÄ± gelir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â



"GeÃ§en sene ÅŸampiyonluÄŸu kÄ±lpayÄ± kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸ bir BaÅŸakÅŸehir var"Â

Mehmet Topal, son 3 sezonda ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda olan yeni takÄ±mÄ±yla bu sezon ÅŸampiyonluÄŸu hedeflediklerini sÃ¶yledi. Sezonun ilk 2 maÃ§Ä±nÄ± kaybettiklerini hatÄ±rlatan deneyimli futbolcu, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:Â

"GeÃ§en sene ÅŸampiyonluÄŸu kÄ±lpayÄ± kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸ bir BaÅŸakÅŸehir var. Bu sene de yarÄ±ÅŸÄ±n iÃ§inde olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Sezona galibiyetle baÅŸlayamadÄ±k ama bu hatalarÄ±n telafisi olur. Ã–nemli olan sezon sonuna doÄŸru hata yapmamamÄ±z. HocalarÄ±mÄ±z gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±yordur. Eksiklerimizi biliyorlardÄ±r. Bu eksiklerimizi en kÄ±sa sÃ¼rede giderip ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸumuzu taraftarlarÄ±mÄ±za ve camiamÄ±za gÃ¶stermemiz gerekiyor."

Â Her zaman yÃ¼ksek hedefler belirlediÄŸini anlatan Mehmet Topal, "Ã–ncelikli hedefimiz TÃ¼rkiye ÅŸampiyonluÄŸu ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarÄ± final ve finali zorlamak. Seviye atladÄ±kÃ§a daha Ã§ok tecrÃ¼be kazanacaÄŸÄ±z. HayatÄ±m boyunca hedeflerimi hep yÃ¼ksek tuttum ve hayal kurmaktan vaz geÃ§medim. Hedeflerimiz kadar hayallerimizin de bÃ¼yÃ¼k olmasÄ± gerekiyor. GeÃ§en sene kaÃ§an bir ÅŸampiyonluk var. Ã‡ok iyi bir kadromuz olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." diye konuÅŸtu.

Â A Milli TakÄ±m'da 81 kez forma giyen Mehmet Topal, hedefinin 100'ler kulÃ¼bÃ¼ne girmek olduÄŸundan bahsederek sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:Â

"Her TÃ¼rk oyuncusu gibi o formayÄ± taÅŸÄ±mak benim iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir onur ve ÅŸeref. Milli takÄ±m formasÄ± giymek ve kaptanlÄ±k yapabilmek benim en bÃ¼yÃ¼k hayallerim arasÄ±ndaydÄ±. Bunun onuru tarif edilemez bir duygu. 100. maÃ§a yaklaÅŸtÄ±k. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z el verir, hocalarÄ±mÄ±z da gÃ¶rev verirse 100'ler kulÃ¼bÃ¼ne girmekten onur duyarÄ±m."