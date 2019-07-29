Mehmet Yiğiner: Birlikte güçlüyüz, birlikte Ankaragücüyüz

Yiğiner, "Ankaragücü'ne 1 liralık katkıları yok, hayal satıyorlar. Genel kurul bittikten sonra yine biz beraber bu armanın mücadelesini vereceğiz, biz birlikte güçlüyüz birlikte Ankaragücüyüz" dedi.

Süper Lig'de 1 sezon geçirdiklerini ve iyi futbol oynayarak ligde kaldıklarını ifade eden Mehmet Yiğiner, "Şampiyonluklar bizim için çok önemli ve değerli. Amatöre düşer dediler, Ankaragücü kapanacak dediler ama biz camiamızla, taraftarımızla Ankara halkıyla beraber küllerinden yeniden doğurduk. Şampiyonluklar yaşatarak, Süper Lig'e geldik. Süper Lig'de de 1 sezonumuzu geçirdik, 40 puan aldık iyi futbol oynadık ve ligde kaldık. Yarın genel kurulumuz var. Bu genel kurulu yapmamızın sebebi de Ankaragücü'ne vaatte bulunanlar, çok destek olacaklarını söyleyenler, iş adamlarıyla geleceğiz diyenlerin önünü açalım dedik" diye konuştu.

"ANKARAGÜCÜ'NE 1 LİRA KATKILARI YOK, HAYAL SATIYORLAR"

Başkan Yiğiner, "Şu kulübe 1 lira katkıları yok ama işte bir ara Mesut Özil'i getireceklerdi, 2-3 gündür Emre Mor'u getirecekler, onun hayalini satıyorlar" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankaragücü kazansın. Bundan dolayı da olağanüstü genel kurul kararı aldık. Ama bugün görüyoruz ki şu şampiyonlukta hiç emeği olmayan stadyuma gelip maçı seyretmeyen insanlar dahi biz Ankaragücü'nü kurtaracağız diye, üye olmayanlar o zor günümüzde yoktular. Ben burada şunu hatırlıyorum; Mustafa Kaplan hocamız çalıştırıyordu. Bu sahada yanık durumdaydık, sahayı sulamak için su bulamadı. Çok zor günler geçirdik, bizim futbolcularımız ellerini göğüslerine koyup 'Elinizi vicdanınıza koyun, Ankaragücü'ne sahip çıkın!' diye bir sloganla yola çıktılar, o yolda da biz bu arkadaşlardan hiçbirini görmedik. Ama bugün takım Süper Lig'de herkes Ankaragücülü oldu. Bizim beklediğimiz şuydu, en azından Ankaragücü'ne 1 lira destek olurlar, bir katkı sağlarlar ondan sonra biz de bu işte varız derler. Şu kulübe 1 lira katkıları yok ama işte bir ara Mesut Özil'i getireceklerdi, 2-3 gündür Emre Mor'u getirecekler onun hayalini satıyorlar. Ankaragücü'nün durumu belli, gelecek kişilerin durumu belli Emre Mor'un fiyatı belli. İnsanları aldatmaya yönelik bir hareket bu."

"ARMA İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Genel kurul sonrası herkesi kucaklayacaklarını vurgulayan Mehmet Yiğiner, "Ailemizle, akrabalarımızla ilgilenemiyoruz, onlara zaman ayıramıyoruz. Ama burada Ankara'nın markası gerçekten köklü bir kulüp bunun yaşaması lazım. Önceliğimiz Ankaragücü'nü yaşatmak. Biz bu arma için savaşıyoruz, mücadele ediyoruz. Geldiğimiz nokta bana göre iyi bir nokta. Bundan sonrası da 10 numara 5 yıldız olacak. Ayrıştırıcı insanlar olabilir, farklı demeçler verebilir camiayı bölmeye yönelik planları vardır. Ama geçmişte nasıl bir bunları bertaraf ettiysek izim önümüz açık herkesi kucaklayacağız" ifadelerini kullandı.

"YARIN FARKLI BİR ŞEKİLDE KAZANIRIZ"

Yiğiner, yarın genel kurul bittikten sonra yine armanın mücadelesini vereceklerini belirterek, "Benim rakiplerden de isteğim şu, gelin kulübe sahip olun, destek çıkın. Önce 1 liralık biz destek çıkın. 1 tane forma almamışsınız, kombine almamışsınız yıllardır liste elimizde bu kulübe delege olmamışsınız hiçbir emeğiniz hizmetiniz yok. 39 kişilik listemiz hazır deyip duruyorsunuz. 3 kişi delege geriye kalan hepsi Ankaragücü ile bağlantısı olmayan insanlar. Yarınki genel kurulda farklı bir şekilde kazanır gideriz" dedi.

"BU SENE KAOS SEZONU OLMASIN"

Genel kuruldan sonraki sürecin çok önemli olduğunu vurgulayan Yiğiner, "Geçen sene kaos sezonunu atlattık bu sene kaos sezonu olmasın. Seçime girilir, demokratik bir yarıştır kazanan yönetime geçer, kazanamayan destek olur. Camia birleşir, kucaklaşır kaldığımız yerden devam ederiz. Biz seçimden sonra Ankaragücü'nde bütün taraftarların başkanı olacağız. Tamamına hem kulübümüzün hem gönlümüzün kapısını açacağız" diye konuştu.

"7-8 TRANSFER YAPACAĞIZ"

Transferlerle ilgili soruları yanıtlayan Yiğiner, birlik beraberlik içerisinde yeni sezona başlamak istediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Yeni yönetim kurulu üyelerimizi şekillendirdim. Bize çok parası olana değil Ankaragücü'ne maddi manevi destek olabilecek dürüst namuslu yöneticilere ihtiyacımız var. Birlik beraberlik içerisinde hareket edebilecek kabiliyete sahip olmak lazım. Biz her zaman birlikte güçlüyüz diyoruz. Bu sezon diğer sezondan daha verimli geçecek. Bizim takımda 2 futbolcu eksildi, bu 2 futbolcu yerine 7-8 transfer yapacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Suyu olmayan, elektriği kesilen, doğalgazı olmayan, futbolcuların yemek yiyemediği, menemenle idare ettikleri, icradan haciz memurlarının kapıya dayandığı kulüpten, 5 yıldız bir kulüp oluşturduk. Mühim olan birlik ve beraberliği sağlamak. Birlik beraberlik içerisinde yeni sezona huzurlu ve mutlu bir şekilde başlamak istiyoruz."

"TÜM DELEGELERİ KONGREYE BEKLİYORUM"

Kongre sürecinde camianın beraberliğini zedeleyecek hareketlerden kaçınılması çağrısı yapan Başkan Yiğiner, "Kulübümüze üye olan delegelerimizin tamamını ben kongre salonuna bekliyorum. Ne kadar çok kişi katılırsa o kadar çok demokrasiye katkı sağlarlar. Birlik ve beraberliğimizi zedeleyecek hareketlerden kaçınmamız lazım. Huzurlu, mutlu, Ankaragücü camiasına yakışacak şekilde bir genel kurul yapıp genel kurul sonrasında da hiç dargınlığımız olmaz, kim kazanırsa elini sıkar başarılar dileriz. Maddi manevi desteğimiz her zaman onlarla beraber olur. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte Ankaragüçlüyüz" ifadelerini kullandı.