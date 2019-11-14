Mehmet Zeki Ã‡elik'ten galibiyet itirafÄ±!

Ä°zlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ±'na (EURO 2020) katÄ±lmayÄ± son maÃ§lar Ã¶ncesinde garantileyen A Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n savunma oyuncularÄ±ndan Mehmet Zeki Ã‡elik, galibiyeti Ã§ok istediklerini yine de EURO 2020'ye katÄ±lma hakkÄ± elde ettikleri iÃ§in Ã§ok mutlu olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan AA muhabirine aÃ§Ä±klamalarda bulunan Zeki, "Ä°zlanda gerÃ§ekten Ã§ok zorlu bir ekip. Fizikleri Ã¼st dÃ¼zeyde ve sÃ¼rekli uzun top oynadÄ±lar. Bizi taÃ§larla, kornerlerle zorladÄ±lar. Galiba bir tane pozisyonlarÄ± var. Biz de pozisyonlar bulduk, kaÃ§Ä±rdÄ±k. MaÃ§ gitti geldi. Ama galibiyeti gerÃ§ekten Ã§ok istiyorduk. OlmadÄ±. Beraberlik de bizi ÅŸampiyonaya gÃ¶tÃ¼rÃ¼yordu. Bu sonucu aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in Ã§ok mutluyuz. Ä°nÅŸallah daha iyi olacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

Â Avrupa ÅžampiyonasÄ±'na Ã§ok iyi hazÄ±rlanacaklarÄ±nÄ± ve baÅŸarÄ±lÄ± olmak istediklerini aktaran Zeki, "Oraya en iyi ÅŸekilde hazÄ±rlanacaÄŸÄ±z. Herkes Ã§ok formda. Ã‡alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz. Ä°lk gÃ¼nden beri 'gideceÄŸiz inanÄ±n" dedik. MaÃ§lar kazanÄ±ldÄ±kÃ§a takÄ±mda kendine gÃ¼venerek oynadÄ±. SonuÃ§ta elde ettik." ifadelerini kullandÄ±.Â

Taraftarlara da bÃ¼yÃ¼k destekleri iÃ§in teÅŸekkÃ¼r eden Zeki Ã‡elik, "BaÅŸarÄ± geldikÃ§e onlar da bize destek oldu. BÃ¼tÃ¼n maÃ§larda bize destek oldular." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

Zeki, Avrupa ÅžampiyonasÄ±'ndaki rakipleri dÃ¼ÅŸÃ¼nmek iÃ§in Ã¶nlerinde zaman olduÄŸunu ve halen maÃ§Ä±n heyecanÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.