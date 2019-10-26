Meksa YatÄ±rÄ±m Afyon Belediyespor - BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta: 73-68

ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 5. haftasÄ±nda Meksa YatÄ±rÄ±m Afyon Belediyespor, sahasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta'yÄ± 73-68 maÄŸlup etti.Â

MaÃ§a etkili hÃ¼cum ederek baÅŸlayan Meksa YatÄ±rÄ±m Afyon Belediyespor, 3. dakikayÄ± 7-2 Ã¶nde geÃ§ti. Crawford, Zanna, Aldridge ve Hrovat ile pota altÄ±ndan skor Ã¼retmeye devam eden ev sahibi ekip, ilk Ã§eyreÄŸi 18-12 Ã¼stÃ¼n tamamladÄ±.

Â Ä°kinci periyoda iyi baÅŸlayan BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta, 14. dakikada eÅŸitliÄŸi yakaladÄ±: 23-23. Toparlanan Meksa YatÄ±rÄ±m Afyon Belediyespor, Crawford, Davis JR, Zanna ve Aldridge ile bulduÄŸu sayÄ±larla soyunma odasÄ±na 39-36 Ã¶nde gitti.Â

Ä°kinci yarÄ±ya sert savunmayla baÅŸlayan Meksa YatÄ±rÄ±m Afyon Belediyespor, Hrovat ve Davis JR ile bulduÄŸu sayÄ±larla 23. dakikayÄ± 44-38 Ã¶nde geÃ§ti. BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta, dÄ±ÅŸ atÄ±ÅŸlardan bulduÄŸu basketlerle 25. dakikada skoru tekrar eÅŸitledi: 44-44. Siyah-beyazlÄ± ekip, aynÄ± dakika iÃ§erisinde Theodore'un pota altÄ±ndan bulduÄŸu sayÄ±yla Ã¶ne geÃ§ti: 44-46. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± basketlerle devam eden periyodun son anlarÄ±nda Crawford ile 3 sayÄ± Ã§izgisinin gerisinden skor Ã¼reten Meksa YatÄ±rÄ±m Afyon Belediyespor, final Ã§eyreÄŸine 53-50 Ã¶nde girdi.

Â Son periyoda savunmada iyi baÅŸlayan ev sahibi takÄ±m, BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta karÅŸÄ±sÄ±nda 33. dakikayÄ± 58-52 Ã¶nde geÃ§ti. Siyah-beyazlÄ± takÄ±m, Djurisic, Birkan Batuk ve Burak Can YÄ±ldÄ±zlÄ± ile pota altÄ±ndan sayÄ±lar buldu ve bitime 2 dakika kala skoru yeniden eÅŸitledi: 64-64. Son bÃ¶lÃ¼mde Crawford ve Davis JR'Ä±n sayÄ±larÄ±yla skor Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ tekrar ele geÃ§iren Meksa YatÄ±rÄ±m Afyon Belediyespor, sahadan 73-68 galip ayrÄ±ldÄ±.Â

MaÃ§Ä±n en skorer ismi, Meksa YatÄ±rÄ±m Afyon Belediyespor'da 28 sayÄ±yla oynayan Crawford oldu. BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta'da ise Theodore 21 sayÄ± Ã¼retti.

Salon: Prof. Dr. Veysel EroÄŸluÂ

Hakemler: Zafer YÄ±lmaz, Ozan Ã‡akar, Can MavisuÂ

Meksa YatÄ±rÄ±m Afyon Belediyespor: Crawford 28, Davis JR 10, Hrovat 8, Aldridge 8, Zanna 7, Sinan SaÄŸlam, Erdi GÃ¼laslan 6, Ali UlaÅŸ Peker, Burak EÅŸlik 6, Mehmet FÄ±rat AlemdaroÄŸluÂ

BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta: Gotcher 2, Ã–mer Utku Al, Birkan Batuk 6, McAdoo 2, Burak Can YÄ±ldÄ±zlÄ± 7, Ä°smet AkpÄ±nar, McKissic 14, OÄŸuz SavaÅŸ 5, Theodore 21, Djurisic 11Â

1. Periyot: 18-12Â

Devre: 39-36Â

3. Periyot: 53-50Â

BeÅŸ faulle Ã§Ä±kan: 39.52 Birkan Batuk (BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta)