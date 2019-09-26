Melih: ABD'yi yenseydik çeyrek final oynayabilirdik

Sarı-lacivertli takımın 29 yaşındaki kaptanı, 2019 FIBA Dünya Kupası ve Fenerbahçe Beko'nun yeni sezondaki hedefleri hakkında AA muhabirinin sorularını cevapladı.

A Milli Basketbol Takımı ile Çin'de düzenlenen FIBA Dünya Kupası'nda mücadele eden Melih, gruptan çıkamamalarının üzücü olduğunu belirterek, "ABD mağlubiyeti, Çekya maçını da etkiledi. ABD maçını kazansaydık tarihe geçebilirdik. Bu maç bizim için turnuvanın gidişatını da belirleyecekti. ABD'yi yenseydik, Çekya maçını da kazanırdık. Kupada çeyrek final oynayabilirdik." ifadelerini kullandı.

2019 FIBA Dünya Kupası'nda önemli tecrübeler edindiklerini vurgulayan Melih Mahmutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gruptan çıkamadık. Maalesef basketbolun içinde bunlar var. Olimpiyat elemeleri için son 2 maçımızı kazanmayı hedefledik. Bu maçlardan birinden galip ayrıldık ve olimpiyat elemelerine katılmaya hak kazandık. A Milli Takım daha iyi işler yapacak. Daha çok turnuvalara katılacak. Önemli olan Türk oyuncuların takımlarında daha fazla süre alıp kendilerini her zaman geliştirmesi. Milli takımda güzel bir kimya var. İnşallah böyle devam eder ve daha büyük başarılar elde ederiz."

"Hedefimiz her zamanki gibi şampiyonluklar"

Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe Beko ile bu sezon tüm kulvarlarda şampiyonluğa ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Sarı-lacivertli ekibe kaliteli oyuncuların dahil edildiğini dile getiren milli basketbolcu, "Alışma süreçlerinin fazla olacağını düşünmüyorum. Takıma çok tecrübeli isimler transfer edildi. Hedefimiz her zamanki gibi tüm kulvarlarda şampiyonluk yaşamak olacak. Umarım herkes için sağlıklı ve güzel bir sezon olur." diye konuştu.

"Avrupa Ligi'nde zorlu maçlar olacak"

Melih Mahmutoğlu, bu sezon 18 takımla oynanacak THY Avrupa Ligi'nde zorlu maçlara çıkacaklarını aktardı.

Yeni transferler Nando de Colo, Derrick Williams, Leo Westermann ve Berkay Candan ile daha iyi bir takım olduklarını vurgulayan 29 yaşındaki Melih, "Ancak THY Avrupa Ligi'nde zor bir sezon bizi bekliyor. Zorlu maçlar olacak. Önemli olan bizden isteneni en iyi şekilde sahaya yansıtmak. Sezona en sağlıklı ve verimli bir şekilde başlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.