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22.10.2019 - 10:55 | | İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)

Melnjak Avrupa'nın radarında

Süper Lig'de ilk 8 haftada oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Çaykur Rizespor'un sol bek oyuncusu Dario Melnjak'ı Avrupa'dan birçok kulübün izlediği öğrenildi.

Melnjak Avrupa'nın radarında

Çaykur Rizespor'un geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Dario Melnjak, gösterdiği performansla Hırvatistan Milli Takımı'na kadar yükselmeyi başarırken, adı Fenerbahçe ile yaz transfer döneminde anıldı. 26 yaşındaki sol bek oyuncusu bu sezon 8 maçta 2 gol atma başarısı gösterirken, Hırvat oyuncuyu Avrupa'dan birçok takımın izlediği ve özellikle Belçika'dan bir kulübün ara transfer döneminde oyuncuyu transfer etmek için Rizespor ile masaya oturacağı öğrenildi. Çaykur Rizespor'un ise Haziran 2020'de sözleşmesi bitecek olan Melnjak'ı bonservis bedeli kazanmadan yollamak istemediğinden dolayı oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Dario Melnjak, Çaykur Rizespor ile 24 maçta forma giyerken 6 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi.

Melnjak Avrupanın radarında

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    Skorer Tv Haber Bülteni - 22 Ekim 2019
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