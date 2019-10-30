Menajerler kazan kaldırdı

ONUR DİNÇER

FIFA’nın futbolcu menajerlerinin para musluklarını kısması ortalığı karıştırdı. Menajerler bu yeniliğe karşı kazan kaldırdı. Dünyanın en önemli futbolcularının temsilciliğini yapan bu isimler, İsviçre merkezli “Futbol Menajerleri Forumu” ismiyle bir dernek kurdu. Paul Pogba’nın temsilcisi Mino Raiola, Firmino’nun temsilcisi Roger Wittman ve Gareth Bale’ı temsil eden Jonathan Barnett gibi isimlerin idaresindeki örgüt, Danimarka Futbol Federasyonu’na mektup gönderdi.

Tehdit ettiler

Tehdit ettilerKazançlarını kısıtlayacak kuralların uygulamaya konması durumunda, bundan sorumlu olacak tüm kişi ve kurumları dava açmakla tehdit etti. Mektupta “Lütfen bu mektubu, yapılacak değişikliklerin uygulanmasını önlemek adına FIFA’ya ve federasyonunuza karşı tüm yasal yollara başvuracağımızın bir uyarısı olarak kabul edin” dendi. Menajerlerin Danimarka Futbol Federasyonu Başkanı Jesper Moller ve bazı federasyon başkanlarını kişisel olarak da dava edecekleri belirtti.

Servet akıttılar

UEFA raporuna göre, 5 yılda futbolcu menajerleri 2.5 milyar sterlinlik (18.5 milyar lira) bir kazanç elde etti. Söz konusu zaman dilimi içerisinde gerçekleşen transferlerden doğan kazancın yüzde 13’ünün bu transferlerde görev alan menajerlere gittiği belirtildi. İngiltere Futbol Federasyonu verilerine göre ise Premier Lig kulüpleri sadece 1 yılda menajerlere 260 milyon sterlin (1 milyar 920 milyon TL) ödedi.

Tek transferden 300 milyon TL

FIFA’nın yeni kuralları menajer komisyonlarına tavan ücret uygulamasıyla önemli bir tırpan vuruyor. Futbolcuyu satan kulüp adına çalışan menajer bonservis bedelinin yüzde 10’unu, futbolcuyu ya da satın alan kulübü temsil eden menajer oyuncunun ücretinin yüzde 3’ünü alabilecek. Komisyon ödemeleri, FIFA’nın oluşturduğu online bir platform üzerinden şeffaf hale getirilecek. Football Leaks’e göre Paul Pogba 2016’da Juventus’tan Manchester United’a 105 milyon euro’ya transfer oldu. Menajeri Mino Raiola’ya İngiliz ekibi 16.39 milyon, İtalyan kulübü 22.8 milyon, oyuncu ise 2.2 milyon ödedi. Raiola bir trafsferden 41 milyon sterlin (300 milyon TL) komisyon aldı.

Bu yılın en çok kazananları

Jonathan Barnett 128 milyon dolar

Jorge Mendes 118 milyon dolar

Mino Raiola 70 milyon dolar

Volker Struth 44 milyon dolar

Alessandro Lucci 29 milyon dolar