Menemenspor Ali Özgün'le imzaladı

Geçen sezon Gümüşhanespor'dan kadroya dahil edilip 31 lig maçında 12 gol atan Ali Özgün, yeniden sarı-lacivertli formayı giyeyeceği için mutlu olduğunu söyledi.

Birinci Lig'de Menemenspor'un başarısı için herkesin en iyi mücadeleyi vereceğini belirten deneyimli golcü, "İzmir'i ve ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.