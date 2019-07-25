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25.07.2019 - 18:36| Ä°ZMÄ°R (AA)

Menemenspor, Arnavut Selmani'yi transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Arnavut kaleci Gentian Selmani'yle sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.Â

Menemenspor, Arnavut Selmani'yi transfer etti

KulÃ¼pten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, sarÄ±-lacivertli ekip, geÃ§en sezon Arnavutluk'un KF LaÃ§i takÄ±mÄ±nda forma giyen 21 yaÅŸÄ±ndaki kaleci Gentian Selmani'yle sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.

AÃ§Ä±klamada, Arnavutluk A Milli TakÄ±mÄ± kalecisi Gentian Selmani'nin 2 yÄ±l boyunca Menemenspor kalesini koruyacaÄŸÄ± belirtildi.

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