Menemenspor'un 10 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'de başarılı bir ilk yarı geçiren Ekol Göz Menemenspor, Altınordu karşısında aldığı 1-0'lık yenilgiyle 10 hafta aradan sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Altınordu maçına kadar 10 müsabakada 7 galibiyet ve 3 beraberlik alan İzmir temsilcisi, son yenilgisini 6. haftada Osmanlıspor karşısında 2-1'lik skorla almıştı.

İlk devrede 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi alan Ekol Göz Menemenspor, 21 gol atıp kalesinde 18 gol gördü. İlk yarıyı 28 puanla kapatan İzmir temsilcisi, lider Hatayspor'un 8 puan gerisinde tamamladığı ligde play-off barajı içinde yer almayı garantiledi.

Dış sahada en başarılı ekip

Kendi evinde 8 maçta 11 puan toplayan Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda 9 maçtaki 17 puanlık performansıyla ilk yarıda dış sahada en başarılı ekip oldu.

Ligde deplasmanda Fatih Karagümrük 15, Hatayspor ise 14 puana ulaştı.