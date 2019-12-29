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29.12.2019 - 12:03 |

Menemenspor'un 10 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

TFF 1. Lig'de konuk olduğu Altınordu'ya 1-0 mağlup olan Ekol Göz Menemenspor'un 10 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Menemenspor'un 10 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'de başarılı bir ilk yarı geçiren Ekol Göz Menemenspor, Altınordu karşısında aldığı 1-0'lık yenilgiyle 10 hafta aradan sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Altınordu maçına kadar 10 müsabakada 7 galibiyet ve 3 beraberlik alan İzmir temsilcisi, son yenilgisini 6. haftada Osmanlıspor karşısında 2-1'lik skorla almıştı.

İlk devrede 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi alan Ekol Göz Menemenspor, 21 gol atıp kalesinde 18 gol gördü. İlk yarıyı 28 puanla kapatan İzmir temsilcisi, lider Hatayspor'un 8 puan gerisinde tamamladığı ligde play-off barajı içinde yer almayı garantiledi.

 

Dış sahada en başarılı ekip

Kendi evinde 8 maçta 11 puan toplayan Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda 9 maçtaki 17 puanlık performansıyla ilk yarıda dış sahada en başarılı ekip oldu.

Ligde deplasmanda Fatih Karagümrük 15, Hatayspor ise 14 puana ulaştı.

 

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