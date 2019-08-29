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29.08.2019 - 15:25| İSTANBUL (AA)

Mercedes, Valtteri Bottas'ın sözleşmesini uzattı

Formula 1 takımlarından Mercedes, Fin pilotu ValtteriBottas'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Mercedes, Valtteri Bottas'ın sözleşmesini uzattı

Alman takımının internet sitesinden yapılan açıklamada, " Mercedes, 2020 Formula 1 sezonu için Valtteri Bottas ile olan opsiyonu kullanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bottas ise yaptığı açıklamada, "Bu takımın bir parçası olmaya 4. sezon da devam edeceğim için çok mutluyum. Takım içerisindeki herkese, aynı zamanda Mercedes yönetimine bana inandıkları ve güvendikleri için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sene, Mercedes ile 1 yıllık anlaşma imzalayan Bottas'ın sözleşmesinde, 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyordu.

Mercedes'e 2017 yılında katılan 30 yaşındaki pilot, bu yıl Avustralya ve Azerbaycan Grand Prix'lerinde 1. olmuştu.

 

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