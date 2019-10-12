Merih Demiral: "EURO 2020'ye gideceğiz"

EURO 2020 Elemeleri'nde Arnavutluk'u Kadıköy'de 1-0 mağlup eden Milli Takım'da Merih Demiral maç sonu konuştu.

"Askerlerimizi ve miletimizi mutlu edebildiysek ne mutlu bize"

"8 şehidimiz varmış, haber geldi bize. Başımız sağ olsun. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Askerlerimizi ve miletimizi mutlu edebildiysek ne mutlu bize. İnşallah Fransa ve İzlanda maçlarından da puan alıp EURO 2020'ye gideceğiz, kimsenin şüphesi olmasın."