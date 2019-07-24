Merih, Inter karşısında Juve'ye zaferi getirdi: 4-3

Çin'de yapılan Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Juventus büyük çekişmeye sahne olan maçta ezeli rakibi Inter'i penaltılarla 4-3 mağlup etti. Nanjing Olympic Sports Center'daki karşılaşmada Inter, 10'da yeni transfer De Ligt'in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda baskılı futbol sergileyen Juve, Ronaldo'nun 68'deki frikik golüyle skora denge getirdi: 1-1. 90 dakika bu skorla geçildi.

Juventus'ta penaltı atışlarını Cancelo, Ronaldo, Emre Can ve Merih Demiral gole çevirdi. Inter'de ise Puşcaş, Joao Mario ve Barella ağları havalandırdı.

Merih performansıyla göz doldurdu

İkinci yarıda De Ligt'in yerine oyuna giren Merih Demiral başarılı müdahaleleri ve partneri Bonucci ile uyumuyla tam not aldı. Milli oyuncumuz ayrıca son penaltıyı golle sonuçlandırıp galibiyette başrolü oynadı.