MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSkorerMerih, Inter karşısında Juve'ye zaferi getirdi: 4-3
24.07.2019 - 17:23| SKORER DIŞ HABERLER

Merih, Inter karşısında Juve'ye zaferi getirdi: 4-3

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Juventus, Inter'i normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla 4-3 yendi. Oyuna ikinci yarıda De Ligt'in yerine dahil olan Merih Demiral, son penaltıyı gole çevirip zaferi getirdi.

Merih, Inter karşısında Juve'ye zaferi getirdi: 4-3

Çin'de yapılan Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Juventus büyük çekişmeye sahne olan maçta ezeli rakibi Inter'i penaltılarla 4-3 mağlup etti. Nanjing Olympic Sports Center'daki karşılaşmada Inter, 10'da yeni transfer De Ligt'in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda baskılı futbol sergileyen Juve, Ronaldo'nun 68'deki frikik golüyle skora denge getirdi: 1-1. 90 dakika bu skorla geçildi.

Juventus'ta penaltı atışlarını Cancelo, Ronaldo, Emre Can ve Merih Demiral gole çevirdi. Inter'de ise Puşcaş, Joao Mario ve Barella ağları havalandırdı.

Merih performansıyla göz doldurdu

İkinci yarıda De Ligt'in yerine oyuna giren Merih Demiral başarılı müdahaleleri ve partneri Bonucci ile uyumuyla tam not aldı. Milli oyuncumuz ayrıca son penaltıyı golle sonuçlandırıp galibiyette başrolü oynadı.

Fenerbahçe sıcak havada çalıştı
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Tarık Çetin'i renklerine bağladı

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Tarık Çetin'i renklerine bağladı

Adanaspor, Utku Şen'i renklerine bağladı

Adanaspor, Utku Şen'i renklerine bağladı

Furkan Korkmaz, 76ers ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Furkan Korkmaz, 76ers ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Safet Hadzic: “Biz buraya korkarak değil, futbol oynamaya geldik”

Safet Hadzic: “Biz buraya korkarak değil, futbol oynamaya geldik”

Sıradaki Haber