Merih Demiral, Moskova maçıyla dönüyor

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İtalyan devi Juventus’ta forma giyen Merih Demiral’a ilk 11 müjdesi geldi. Çizme basınında yer alan haberlerde, Şampiyonlar Ligi 4. Hafta maçı nedeniyle Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Juve’de De Ligt kadroya alınmadı.

Bu nedenle teknik direktör Sarri’nin De Ligt’in yerine savunmada milli futbolcumuz Merih’e şans verebileceği aktarıldı. Sezon başından beri sadece 1 kez oynayan Merih’e Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatı doğdu.

İtalya basınında, Rugani ya da Merih’ten birinin De Ligt’in yerine oynayacağı bildirildi.