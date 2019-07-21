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21.07.2019 - 13:30

Merih Demiral'a vize müjdesi

Çin vizesi konusunda sıkıntılar yaşayan Merih Demiral’a müjdeli haber geldi. Juventus yaptığı resmi açıklamada, genç stoperin takımla beraber seyahat edebileceği aktarıldı.

Merih Demiral'a vize müjdesi

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İtalya’nın Juventus takımına transfer olan Merih Demiral, sezon başı kampı için sürpriz bir engelle karşılaşmıştı. Juve’nin Çin’de Inter ile yapacağı hazırlık maçı nedeniyle sıkıntılar yaşayan Merih’e ilk etapta vize pürüzü çıkmıştı.

Ancak genç stoperin bu pürüzü aştığı resmen duyuruldu. Juventus kulübünün internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Merih Demiral’ın vize probleminin çözüldüğü ve milli yıldızın Çin’e rahatlıkla seyahat edebileceği belirtildi.

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