Merih, Rugani'yi gönderiyor

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Merih Demiral’ın Inter maçında sergilediği performans Juventus’ta kadro hesaplarını değiştirdi. Sassuolo’dan 18 milyon euro bonservis karşılığında alınmasının ardından kiralık olarak başka bir takıma gönderilmesi düşünülen futbolcu, bu hesapları alt-üst etti.

Teknik direktör Maurizio Sarri, savunmadaki becerisinin yanı sıra cesareti, rakiplere yaptığı müdahaleler, attığı penaltı golüyle takımına galibiyeti nedeniyle hayran kaldığı oyuncusunun kadroda tutulmasını istedi. Torino ekibinin savunma hattında alternatif isimlerden olması düşünülen futbolcunun yerine başka bir ismin gönderilmesine karar verildi.

Dört yıldır Juventus’un kadrosunda yer alan 24 yaşındaki İtalyan stoper Daniele Rugani’nin başka bir takıma verileceği belirtildi. Barcelona, Chelsea ve Arsenal gibi ekiplerin ilgilendiği oyuncunun, Merih’in iyi performansının ardından bırakılmasına sıcak bakılmaya başlandığı belirtildi.

Değeri 40 milyon oldu

La Gazzetta dello Sport dün Merih Demiral ile ilgili yaptığı haberinde Milan'ın hala oyuncuyu istediğini ancak kulübün bırakmama kararının net olduğunu aktarıp, oyuncunun piyasa değerinin 40 milyon euro'ya kadar geldiğini belirtmişti.