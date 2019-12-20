‘Merih şu an çok iyi’

Juventus’ta yavaş yavaş ilk 11’in istikrarlı ismi olma yolunda ilerleyen Merih Demiral için hocası Sarri övgü dolu ifadeler kullandı. Deneyimli teknik adam “Merih idmanlarda kısa sürede kendisini geliştirdi. Bu durum aynı zamanda maçlar için de geçerli. Sezon içinde daha iyi durumda olup da formayı alacaklar olacaktır. Ama şu an Merih Demiral’ın öz güveni yerinde ve enerjik olan kişi o, bu yüzden de onun sahada olması gerekiyor” dedi.