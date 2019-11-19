Mersin’e dev teşekkür

Kadın Milli Basketbol Takımımız’ın, Litvanya ile oynadığı karşılaşmaya ev sahipliği yapan Mersin, hem organizasyona olan desteği, hem de basketbolseverlerin ilgisiyle takdirleri kazandı.



TOTAL’in ana sponsorluğunu yaptığı Potanın Perileri galibiyete ulaşırken, Servet Tazegül Spor Salonu tribünleri tamamen doldu, karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren millilere büyük destek vardı. Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan da, organizasyonda emeği bulunan herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:



Doğru karar

“Ne kadar doğru karar verdiğimizi görmüş olduk. Mükemmel bir seyirci vardı. Ayrıca sayın valimiz ile belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Her şeyin kusursuz geçmesi için ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Çukurova Basketbol Kulübümüz de tüm imkanlarını seferber etti. Basketbol Federasyonu Başkanımız Hidayet Türkoğlu, Anadolu’ya yayılmak için tüm imkanların seberber edilmesi talimatını vermişti, biz de çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Maçtan önce kadın basketbolunun efsanesi Birsel Vardarlı Demirmen’e de hizmetlerinden ötürü, ödül veren Onan, “Birsel, kadın basketbolunun en büyük yıldızlarından birisi. Kendisinin basketbolun içinde kalacağına ve hizmetlerini sürdüreceğine inanıyorum” diye konuştu.