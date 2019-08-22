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Haberlerİtalya Serie AMert Çetin: İdolüm Ramos
22.08.2019 - 16:55

Mert Çetin: İdolüm Ramos

Gençlerbirliği’nden Roma’ya transfer olarak tüm dikkatleri üzerine çeken Mert Çetin iddialı konuştu; “İdolüm Sergio Ramos. Fakat benim bir adım var; Mert Çetin. İnanıyorum ki birkaç yıl içinde adımı herkese okutacağım” dedi.

Mert Çetin: İdolüm Ramos

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Gençlerbirliği'nden İtalyan devi Roma'ya transfer olan Mert Çetin, resmi sözleşmeye imza attı. Basın karşısında imza törenine katılan genç oyuncu, Cengiz Ünder sayesinde kısa sürede ortama ayak uyduracağını aktardı.

Cengiz’le aralarının iyi olduğuna değinen yıldız defans, “Zaten gelmeden önce konuştuk. Cengiz ile kardeş gibiyiz. Benim hem dil olarak hem de takım içinde adaptasyonuma yardımcı olacak. Birbirimize saha içi ve saha dışında yardım edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Futboldaki en büyük idolünün Sergio Ramos olduğunu kaydeden 22 yaşındaki futbolcu, "İdolüm Sergio Ramos. Fakat benim bir adım var; Mert Çetin. İnanıyorum ki birkaç yıl içinde adımı herkese okutacağım. Ben sert ve agresif bir oyuncuyum. Ramos benim için kesinlikle bir idol" dedi.

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