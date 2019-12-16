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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Mert Çetin oynadı Roma müthiş geri döndü!
16.12.2019 - 07:55 |

Mert Çetin oynadı Roma müthiş geri döndü!

Sezon başında Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olan milli yıldız Mert Çetin dün yine ilk 11'deydi. 1-0 geriye düşen Roma, SPAL karşısında attığı gol ile 3-1 yendi ve 3 puanı kapattı.  Milli yıldız Mert Çetin 90 dakika sahada kaldı.

Mert Çetin oynadı Roma müthiş geri döndü!

 İtalya Serie A'nın 16. haftasında AS Roma ile SPAL karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Roma, 3-1'lik skorla mağlup etti. Mert Çetin ilk 11'deydi. 

SPAL, 44. dakikada Petagna'nın penaltı golüyle öne geçti. Roma'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Lorenzo Pellegrini, 66. dakikada penaltıdan Diego Perotti ve 83. dakikada Henrikh Mkhitaryan attı.

Milli oyuncularımızdan Mert Çetin, mücadeleye 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Cengiz Ünder ise yedek bekledi.

Bu sonucun ardından Roma, puanını 32'ye yükseltti. SPAL ise 9 puanda kaldı. Roma, gelecek hafta Fiorentina'ya konuk olacak. SPAL ise Torino'yu ağırlayacak.

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