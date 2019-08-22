Mert Çetin'den transfer itirafı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Onur Dinçer - Skorer

Cengiz Ünder’in de formasını giydiği Roma Kulübü’nün Gençlerbirliği’nden kadrosuna kattığı Mert Çetin, imza töreninde açıklamalarda bulundu, “Roma’da olmak benim için bir rüya. Sahaya inmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” diye konuştu.

Mert Çetin transfer teklifleriyle ilgili olarak, “Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye’deki en büyük kulüpler. Ancak benim hedefim her zaman için Avrupa’da bir büyük kulüpte forma giymekti. İtalya liginin bir futbolcunun kendisini epey geliştirebileceği bir yer olduğunu düşünüyorum. Kim olduğumu ve neler yapabileceğimi burada göstermek istiyorum” dedi.



22 yaşındaki savunmacı şöyle devam etti: “Buraya gelmeden önce bir çok kez Cengiz Ünder ile konuştum. Kendisi bana Roma’nın ne kadar iyi ve önemli bir kulüp olduğunu anlattı. İtalyanca öğrenmem için bana yardımcı olacağını söyledi. Hem saha içi hem saha dışında bana epey yardımı dokunacak. Bana ayrıca sarı-kırmızılı taraftarları da anlattı”

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca ile bir görüşme gerçekleştirdiğini de aktaran Mert Çetin “Benden cesur olmamı ve sorumluluk almamı istedi. Bir stoper olarak kendimi yeterince güçlü hissediyorum. Takımdaki diğer defans oyuncularıyla rekabet edebilir durumdayım. Sadece biraz uyum sürecine ihtiyacım olacak” şeklinde konuştu.