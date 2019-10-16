16.10.2019 - 17:41 |
Mert Günok ve Merih Demiral, EURO 2020'de haftanın 11'ine seçildi
EURO 2020'de haftanın takımı açıklandı. Milli futbolcularımız Mert Günok ve Merih Demiral kadroda yer buldu.
EURO 2020'de geçtiğimiz hafta A Milli Takımımız Arnavutluk ve Fransa ile karşılaşmıştı. UEFA bu haftaya damga vuran oyunculardan oluşan ilk 11'i açıkladı. Türkiye'den Mert Günok ve Merih Demiral listede yer aldı.
İşte ilk 11:
Kale: Mert Günok
Defans: Semenov, Merih Demiral, Baldvinsson
Orta Saha: Zahavi, Malinovskyi, Chershev, Mcginn
Forvet: Lewandowski, Kane, Lukaku