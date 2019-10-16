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16.10.2019 - 17:41 |

Mert Günok ve Merih Demiral, EURO 2020'de haftanın 11'ine seçildi

EURO 2020'de haftanın takımı açıklandı. Milli futbolcularımız Mert Günok ve Merih Demiral kadroda yer buldu.

EURO 2020'de geçtiğimiz hafta A Milli Takımımız Arnavutluk ve Fransa ile karşılaşmıştı.  UEFA bu haftaya damga vuran oyunculardan oluşan ilk 11'i açıkladı. Türkiye'den Mert Günok ve Merih Demiral listede yer aldı. 

İşte ilk 11: 

Kale: Mert Günok

Defans: Semenov, Merih Demiral, Baldvinsson

Orta Saha: Zahavi, Malinovskyi, Chershev, Mcginn

Forvet: Lewandowski, Kane, Lukaku

 

Mert Günok ve Merih Demiral, EURO 2020de haftanın 11ine seçildi

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