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31.07.2019 - 10:45

Mert Müldür için Beşiktaş'tan 4 milyon euro istediler!

Beşiktaş'ın ilgilendiği sağ bek oyuncusu Mert Müldür için kulübü Rapid Wien, 4 milyon euroluk bir bonservis bedeli istedi.

Mert Müldür için Beşiktaş'tan 4 milyon euro istediler!

Siyah-Beyazlılar, Avusturya ekibi Rapid Wien’in 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Mert Müldür için girişimlerde bulunmuştu.

Başarılı performansıyla A Milli Takım’a kadar yükselen genç oyuncu için menacerler aracılığıyla son olarak temas kuran Kara Kartal’a, Yeşil- Beyazlılar’dan yanıt geldi. Rapid’in Mert için 4 milyon euroluk bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Bu gelişme sonrasında Beşiktaş’ın, bu oyuncu konusundaki girişimleri askıya aldığı bildirildi.

 

 

 

Skorer Tv Haber Bülteni - 31 Temmuz 2019
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