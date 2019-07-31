31.07.2019 - 10:45
Mert Müldür için Beşiktaş'tan 4 milyon euro istediler!
Beşiktaş'ın ilgilendiği sağ bek oyuncusu Mert Müldür için kulübü Rapid Wien, 4 milyon euroluk bir bonservis bedeli istedi.
Siyah-Beyazlılar, Avusturya ekibi Rapid Wien’in 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Mert Müldür için girişimlerde bulunmuştu.
Başarılı performansıyla A Milli Takım’a kadar yükselen genç oyuncu için menacerler aracılığıyla son olarak temas kuran Kara Kartal’a, Yeşil- Beyazlılar’dan yanıt geldi. Rapid’in Mert için 4 milyon euroluk bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Bu gelişme sonrasında Beşiktaş’ın, bu oyuncu konusundaki girişimleri askıya aldığı bildirildi.