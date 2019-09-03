Mert Müldür kendini çabuk kanıtladı

Avusturya’nın Rapid Wien takımından İtalya’nın Sassuolo ekibine transfer olan Mert Müldür, yeni durağında kendisini çabuk kanıtladı. Takımının Torino ile oynadığı ilk hafta maçında 68’de oyuna giren Mert, ikinci hafta Sampdoria karşısında ise ilk 11’de sahaya çıktı, alınan 4-1’lik galibiyette yaptığı asistle katkı sağladı.

İtalyan basınında futbolcunun maçtaki performansı değerlendirildi. 20 yaşındaki milli futbolcuya 6.5 puan verilerek savunmadaki en iyi isim olarak gösterilirken, kendisinden de övgüyle bahsedildi. Yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi: “Traore’nin attığı gole yaptığı asist pastanın üzerindeki krema oldu. Mert Müldür, Sassuolo için bu sezonun sürprizi olabilir”.

Sağ bek mevkisinde görev yapan Mert Müldür ilk olarak geçen yıl Mircea Lucescu tarafından A Milli Takım’a çağrılmış ve forma giymişti.