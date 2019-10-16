Messi 6'ncı kez Altın Ayakkabı'nın sahibi

Lionel Messi geçtiğimiz sezon oynadığı 50 maçta gösterdiği 51 gol 22 asistlik performansı ile bu ödüle hak kazanmış oldu. Arjantinli yıldız ayrıca Altın Ayakkabı'yı 6 farklı sezonda da kazanan tarihteki ilk futbolcu unvanını elde etti.

32 yaşındaki yıldız oyuncu bundan önceki 5 ödüle 2009-2010'da 34, 2011-2012'de 50, 2012-2013'te 46, 2016-2017'de 37, 2017-2018'de 34 ve 2018-2019'da 36 gol atarak sahip olmuştu.