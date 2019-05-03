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03.05.2019 - 13:13 |

Messi itirafı! 45 yaşına kadar...

Liverpool’a karşı yıldızlaşan Lionel Messi’ye hem övgü geldi hem de flaş bir yorumda bulunuldu. Arjantinli futbolcu için başkan Bartomeu, 45 yaşına kadar oynayabilir ifadelerini kullandı.

Messi itirafı! 45 yaşına kadar...

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool karşısında adeta şov yapan 600 gol barajına gelen Lionel Messi için flaş bir itiraf geldi.

Arjantinli yıldız için Barcelona Başkanı Bartomeu, ilginç açıklamalar yaptı.

Bartomeu, Messi’yi çok sevdiklerini belirtip, “Messi, bakarsınız 45 yaşına kadar oynar. Kim bilir bunu, İstediği kadar devam edebilir. Lionel Messi, tüm dünya futboluna hitap eden bir futbolcu. Aslında sadece Barcelona’ya ait değil, tüm dünyaya ait. Hep Barcelona’da yaşadı, futbolu bıraktığında da hep bizimle olacak. Hep burada yaşayacak. Barcelona, Messi’nin evi” dedi.

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