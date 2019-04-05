05.04.2019 - 14:02 |
Messi’nin babası gözaltına alındı
Barcelona’nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, memleketinden gelen haberle sarsıldı. Futbolcunun babası Jorge Messi, Arjantin’de trafik kazası yaptı.
Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler
Sürdüğü arabayla bir motosikletliye çarpan Jorge, kazanın ardından gözaltına alındı.
Karakola götürülerek evrakları kontrol edildi, kazayla ilgili soruşturma kapsamında tetkikler uygulandı ayrıca alkol testine tabi tutuldu.
Lionel Messi’nin babasının çarptığı sürücünün ise çarpmanın ardından bilincini yitirdiği bildirildi. Olay yerine gelen ambulansla birlikte talihsiz sürücünün bilinci kapalı bir şekilde derhal hastaneye kaldırıldığı belirtildi.