‘Messi-Ronaldo ayarında’

CELAL UMUT EREN

Galatasaray formasıyla ilk maçını Kasımpaşa önünde oynayan ve attığı golle hızlı başlayan Radamel Falcao, dünya futbolunun en gözde yıldızlarından biri olarak her zaman ün yapmayı başardı. Sarı-kırmızılı takıma transfer olarak kariyerinde yepyeni bir sayfa açan Falcao’nun Avrupa futbolundaki geçmiş referansları gözlerden kaçmıyor.



Jose Mourinho, Fabio Capello ve Diego Simeone gibi işinin ehli teknik direktörler tarafından her zaman saygı ve övgüyle anılan Kolombiyalı golcü, gerçek bir yıldız olduğunu gözler önüne seriyor. En dikkat çeken yorumlardan biri hiç kuşkusuz Pep Guardiola’dan gelen oldu. Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City ile tarihi başarılar elde eden Guardiola, Falcao için, “Sansasyonel bir forvet ve bana göre dünyanın en yetenekli futbolcularından biri” dedi. İtalyanların ünlü teknik adamı Fabio Capello da 32 yaşındaki forvet için çıtayı biraz daha yükseltip, “Eğer Falcao hazır durumduysa, fiziksel olarak yüzde 100’se bana göre Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede” ifadelerini kullandı.



Atletico Madrid’de beraber çalıştığı Diego Simeone de eski öğrencisi için, “Hem futbolculuğum hem de teknik direktörlüğümde çalıştığım en iyi forvetler arasında ilk sıralara rahatlıkla koyarım” yorumu öne çıktı. Falcao’nun Atletico Madrid’deki takım arkadaşı Gabi de, “Falcao özellikle hava toplarında ve bitiricilikte dünyanın en iyi forvetlerinden bir tanesi” tanımlamasını yaptı.