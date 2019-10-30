Messi’den 50’nci frikik golü

İspanya La Liga’nın 11’inci haftasında oynanan müsabakada Barcelona evinde konuk ettiği Valladolid’i 5-1 mağlup etti. Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 2’nci dakikada Lenglet, 29’uncu dakikada Arturo Vidal, 34’üncü ve 75’inci dakikalarda Lionel Messi ile 77’nci dakikada Luis Suarez kaydederken, Valladolid’in tek golü 15’inci dakikada Olivas’tan geldi.

Arjantinli süper yıldız mücadelede 2 gol 2 asist ile takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Messi, ayrıca 34’üncü dakikada serbest vuruştan attığı gol ile kariyerinin 50’nci frikik golüne imza attı.

Lionel Messi, kariyerinde attığı 50 frikik golünün 44’ünü Barcelona forması ile kaydederken, 6 kez de Arjantin Milli Takımı formasıyla bu sevinci yaşadı.

Valladolid’de forma giyen milli oyuncu Enes Ünal ise 66’ncı dakikada Oscar Plano’nun yerine oyuna dahil oldu.