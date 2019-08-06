Messi'den itiraf: La Liga’ya hak ettiği değeri vermiyoruz

Arjantinli süperstar, Barcelona'nın geleneksel olarak düzenlediği Joan Gamper Kupası'nda Arsenal ile oynanan maçtan önce yaptığı konuşma ile taraftarlara seslendi.

Eline mikrofonu alan Kaptan Messi, geçen sene kazanamadıkları Şampiyonlar Ligi'ne vurgu yaptığı konuşmasında ''Geçtiğimiz sezon yaşanandan sonra bunu söylemek zor ancak herhangi bir şey için üzgün değilim. Kazanmak için La Liga'ya değer vermemiz gerektiğini düşünüyorum. 11 yılda 8 kere kazandık ama değer verdiğimizi düşünmüyorum. Bir gün bunun ne kadar zor olduğunu anlayacağız.'' dedi.

Bu sene yenilendiklerini hatırlatan Kaptan Messi, Barça her zaman her şey için savaştığını ve bu sene de farklı olmayacağını söyledi.