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26.11.2019 - 13:58 |

Messi’den unutulmaz çağrı

Barcelona’dan dev bir Neymar atağı geldi. Lionel Messi’nin eski takım arkadaşına tarihi bir çağrı yaparak, “Geri dönmeni istiyorum. Ben iki yıl içinde ayrılacağım ve benim yerimi alacaksın” dediği ifade edildi.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Barcelona’nın dünyaca ünlü futbolcusu Lionel Messi, tarihi bir çağrıyla dikkat çekti. France Football’da yer alan haberde, Messi’nin Neymar’ı Barcelona’ya çağırdığı iddia edildi. Arjantinli futbolcunun, Brezilyalı yıldızı Barcelona’ya davet ederek, kendisinin yerini almasını istediği kaydedildi.

Messi’nin, “Ancak birlikte Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz. Geri dönmeni istiyorum. Ben iki yıl içinde ayrılacağım ve benim yerimi alacaksın” dediği öne sürüldü

Messi’den unutulmaz çağrı

Messi’den unutulmaz çağrı

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