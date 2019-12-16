Mesut Bakkal, Sivasspor'un sırrını açıkladı...

Tuncay Hoş/Skorer - Teknik direktör Mesut Bakkal Süper Lig'de haftanın maçlarını değerlendirirken, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli hocanın sorularımıza verdiği yanıtlar:

- Lider Sivasspor doludizgin yoluna devam ediyor. Ligde 7'de 7 yaptılar. Bursaspor'un 2010'da yaptığını tekrarlayabilirler mi?

- Sivasspor'da çalışmış bir hoca olarak doğru yapılanma ve doğru kulüp yönetimi başarıyı getiren ilk sebepler. Rıza Çalımbay da Türkiye Süper Ligi'ni bilen tecrübeli bir hoca olarak bu avantajlarını sonuca yansıtmıştır. Hak edilen bir sonuçtur. Bundan sonra şampiyon olur mu, olamaz mı bilemem ama iyi gideceklerini düşünüyorum. Çünkü futbol oynamaktan keyif alan bir oyuncu grubu var. Bunu da coşkuyla birleştiriyorlar. Ziya'nın orta saha oynayıp 1 asist, 1 gol atması, herkesin her yerde görev yapacağının göstergesidir. En büyük başarıyı kulübün sistemli işleyişine bağlıyorum.

- F.Bahçe'de Ersun Yanal performansı nedeniyle eleştiriliyor. Son 4 deplasmanda sadece 2 puan toplayabildi.

- Sivasspor maçında hiçbir futbolcu saha içinde tepki vermedi. Ersun hocam da maç sonunda söyledi. Ben de katılıyorum. En baştan en sona kadar isteksiz bir görüntü verdiler. Mağlubiyeti hak ettiler. Sadık Çiftpınar'a da geçmiş olsun diliyorum. Ozan'ın hakeme itirazdan atılmasını uygun bulmuyorum. Çok iyi performans sergileyen bir oyuncu daha sakin olmalı. Sonunda da kaptanlık pazubendini takıyorsunuz. Hakem Ali Palabıyık'ı da yönetiminden dolayı tebrik ediyorum.

- Beşiktaş, Yeni Malatyaspor karşısında evinde ummadığı bir yenilgi aldı.

- Beşiktaş'ın hak etmediği bir mağlubiyet. Malatya'nın çok iyi savunma yapması, 2-0 kazanmasını sağladı. Beşiktaş'ın kaçırdığı goller ve istekli oyunu gözardı edilmemeli. Abdullah Avcı'nın Elneny-Güven değişikliği eleştiriliyor ama ben de olsam aynısını yapar, risk alırdım. Çünkü şampiyonluğa oynadığınız için kazanmak zorundasınız. Kaybedeceğini hiç düşünmüyordu. Yeni Malatyaspor Türkiye'de hücum gücü en iyi takımlardan birisi. Beşiktaş'ın açıklarını da iyi değerlendirdi.

- F.Bahçe-Beşiktaş derbisi ile ilgili yorumunuz?

- Fenerbahçe Kadıköy'de çok farklı oynuyor. Beşiktaş da son dönemlerdeki en formda takımlardan bir tanesi. Güzel bir derbi seyredeceğimizi düşünüyorum. Ama Sivasspor'un ne yapacağı benim için daha önemli.

- Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Ocak'tan sonra mevcut tabloyu değiştirebilir mi?

- Fatih hoca kadro sıkıntısını inanılmaz derecede yaşıyor. G.Saray'ı Fatih hocadan başkası da toparlayamaz.