Mesut Mestan: En büyük tehlike FIFA'daki dosyalar

Bursaspor'un son durumu ve mali yapısı hakkında merak edilenleri cevaplandıran Başkan Mestan, "Olmak istemediğimiz bir ligdeyiz ama bunu kabullendik. Yönetim olarak da şehir olarak da kabullendik. Bunun üstesinden nasıl geliriz diye uğraşıyoruz. Bursaspor şehrin önemli bir markasıdır. Şehrin bu markayı çok sevdiğini ve değer verdiğini biliyoruz. Geldiğimiz 3 aylık süreçte gerçeklerimiz vardı. Bursaspor transfer tahtası kapalıydı. Uzun uğraşlar sonucu onu açtırabildik. Akabinde de ligde bulunduğumuz konuma getiren altyapıdaki genç oyuncularımız hem de bu ligi bilen yetenekli, kaliteli oyuncuları transfer etmeyi başardık" diye konuştu.

"KULÜBÜN BORCUNU 420 MİLYON LİRAYA İNDİRDİK"

Zorlu bir süreçten geçtiklerini belirten Başkan Mestan, yaklaşık 8 ay sonra ligin sona ereceğini ve bu süreci de Süper Ligée çıkarak atlatmak istediklerini kaydetti. Kulübün diğer yandan zorluklarla da uğraştığına işaret eden Başkan Mestan, "FIFA'daki dosyalara dikkat çekerek, Bizi bekleyen en büyük tehlike FIFA'daki dosyalar. Bunlar geçen yıl davaları açılmış. Bu yıl da bunların çoğu sonuçlanacaktır. 5 milyon euro ana parası, yaklaşık 1 milyon euro da faiz ve cezaları olabilir. Bunların içinde ödenmezse 3 dönem transfer yasağı olan dosyalar var. Kamuoyunun bunu bilmesi gerekiyor. Büyük ihtimal bu dosyalar sezon sonuna kadar sonuçlanır. Faizleri ile birlikte 6 milyon euro gibi bir bedeli var. Şu an gelirimiz yok. Sponsorlarla kısmi gelirlerimiz oldu. Futbolcu satışlarından birtakım gelirlerimiz oldu. Güzel şeyler de söyleyelim; 500-550 milyon liradan borcu 420 milyon liraya indirdik. Maliyetleri yüksek futbolcuları satarak tasarruf ettik dedi.

"İSTANBUL KULÜPLERİNİN BİR FUTBOLCUSUNUN FİYATINA TAKIMI KURDUK"

Bu yıl futbol takımının bütçesinin ise toplamda 30 milyon lira olduğunu belirten Başkan Mestan, "Yaklaşık 5 milyon euro yapar. İstanbul kulüplerinin bir futbolcusunun fiyatına takımı kurduk. Burada da bir tasarrufumuz oldu. Personel sayımızda azaltma oldu, onu istemeyerek yaptık. En çok üzüldüğüm konu oydu. Sonuçta burada yıllarca hizmet etmiş arkadaşlarımız vardı. Ama kulübün geldiği mali durum hem maaşları ödeyemez durumdaydı hem de kulübün tasarrufa gitmesi gerekiyordu. Biz de Bursaspor için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bursaspor'u yalnız bırakmasınlar, paraları da çarçur olmayacak. Borcu azalttık, sağlanan katkıların, yapılan yardımları doğru yerde harcamaya çalıştığımızı anlatmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"TAHKİM'E İTİRAZ ETTİK, OLUMLU SONUÇLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ligde Bursaspor'un 3 puanının silinmesi konusuna da açıklık getiren Mestan, "Geçen yıl aralık aylarında futbolcular imzalanıp federasyona bildiriliyor. Bunu yapmazsanız size bir süre veriliyor. O sürenin sonu da bize denk geldi. Yaklaşık 17 milyon TL'lik rakam var. Bu giden oyuncular ve kulüpler de vardı işin içinde. Bunları biz ikna edemedik. 17 milyon TL ödeyecek bütçemiz de yoktu. Tahkim Kurulu'na itiraz ettik. Olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum. Daha kesinleşen bir şey yok. Tahkim Kurulundaki kararın bizim lehimize geleceğini düşünüyorum. Şu anki süreçte bu konuda ümitsiz değilim. İnişler çıkışlar olacak. Bizler Superman değiliz. İkinci İbrahim Yazıcı olma gibi hedefimiz de yok. Ali Ay gibi olma niyetimiz de yok. Bursa'da binlerce insan var. Bizden daha iyi bu görevi yapacaklar da vardır. Şu an görevde biziz. Bizler yönetimdeki arkadaşlarla elimizden geleni yaparak Bursasporu Süper Lige çıkartmayı hedefliyoruz. Burada olmazsa olmazımız şehrin bütünlüğüdür. Bu takımın herkese ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

"TÜM GELİRLER TEMLİKLİ"

Bursaspor Kulübünün şu anki sürecinde 6 milyon euroyu ödeme gücünün bulunmadığının altını çizen Başkan Mestan, şunları kaydetti:

"Tüm gelirler temlikli. Federasyondan da 1. Ligde galibiyet başına prim yok, onu da cebimizden ödüyoruz. Bizi -6 puan şeklinde bekleyen bir tehlike yok. Naklen yayın gelirleri bankaya temlikli olduğu için bize gelmiyor. Federasyondan bir kuruş para gelmedi bize. Alternatifimiz proje üretmek ve şehrin ileri gelenlerinin Bursaspor'a sahip çıkması. Şu an bizim TFF'den transfer yasağımız yok, transfer yasağı getirecek borcumuz da yok. Onları da ödedik, erteleme de yok. 30-40 küsür dosyayı da hallettik. Kendimize değil, Bursaspor'a destek bekliyoruz. Biz burada neferiz. SMS kampanyası yaptık, yaklaşık 400 bin lira gibi bir gelirimiz oldu. Onun süreci var, şu an bu rakamı kullanamadık, hâlâ bankada bekliyor. Telekomların tahsilat süreçleri var, tahsil ettikten belirli bir gün sonra kulübe ödeme yapıyor ama açtığımız kampanyada da gelen gelir, beklediğimiz düzeyde değil. Biz derken, bizi Bursaspor olarak algılıyorum. Başkanlar gelip geçici, Bursaspor kalıcı, bizler de Bursaspor için çalışıyoruz. Bursaspor'un neferiyiz. Şehrin kenetlenmesi gerekiyor. Bursaspor, Türkiyenin en değerli kulüplerinden, şampiyon kulüplerinden bir tanesi ve Bursanın en büyük markası."

"6 MİLYON EURO'YA İHTİYAÇ VAR"

Mevcut kadrodaki futbolculara ödemeler noktasında sıkıntı yaşamadıklarını söyleyen Başkan Mestan, "Peşinatların bir kısmını ödedik, bir kısmını da bu hafta ödemeyi planlıyoruz. Şu an kurduğumuz 30 milyon liralık takımda futbolcularla ilgili sıkıntı görünmüyor. Bunu futbolcularımızla da oturup zaman zaman konuşuyoruz. Mesafe de koymuyoruz, planlama yapabiliyoruz teknik ekip ve sporcularımızla. 6 milyon Euro büyük bir para değil. Koskoca Bursa şehri, 6 milyon Euro ile Bursaspor kurtulacaksa, şehir onu bir günde bile toplar. Yeter ki destek vermek istesin. Bu rakam Bursa şehri için çok büyük bir bedel değil diye düşünüyorum ifadelerini kullandı. Başkan Mestan ödeme noktasında 3 sıkışık dosyalarının bulunduğunu belirterek; Jires Kembo ve Anderlecht Kulübüne ödemelerin ay sonuna kadar süresi bulunduğunu, ismini açıklamadığı bir kulübe de 100 bin Euroluk bir ödemenin olacağını kaydetti.

"TAKIM İYİ YOLDA GİDİYOR"

Sözlerine, "Bursaspor'un bu dönemde kavgaya değil, birlikte olmaya ihtiyacı var" diye devam eden Başkan Mestan, şöyle konuştu:

"Hepimiz hesaplarımızı bir kenara bırakmak zorundayız. Mevcut durumu düzeltip yarına bakmak durumundayız. Geçmişe bakarak çok yaşayamayız. Şu an takım iyi, doğru yolda gidiyor. Bursaspor Kulübünü de doğru yolda götürmek en büyük hedefimiz. Bunda da herkese ihtiyacımız var. Stadyum ismiyle ilgili görüştüğümüz birkaç firma var. Sonuçta herhalde orada da adımlar atılacak gibi görünüyor. Biz bunun olmayacağını düşünerekten farklı çalışmalar yapmak istiyoruz. Çünkü yıllardır stadyumun isim hakkı sürekli gündemde ama bir türlü gerçekleşmiyor. Bankları inşallah bir dahaki maça yetiştiririz, polislerimiz saha içerisindeki banklarda olacak. Tel örgüleri görüştük, koltukları da görüştük. Gerekli izinleri alıp her ikisini de yapmayı planlıyoruz. Şu an planlama aşamasında üçü de."

"BU LİGİ HİÇBİR ZAMAN HAFİFE ALMADIK"

Son olarak Bursaspor'un bu hafta oynayacağı Altay maçına ve bu karşılaşmanın Menemen Stadı'na alınacak olmasına ilişkin yöneltilen soruları da cevaplandıran Başkan Mestan, şu sözlerle basın toplantısını noktaladı:

"En son oynadığımız Adana Demirspor maçı maalesef istediğimiz gibi geçmedi. Böyle zorlu maçlardan bir tanesi Altay maçı. Her ne kadar bazı kesimlerde kolay görünmüş olsa da bu maç da final maçı. Oradan en iyi skorla dönüp yolumuza devam etmek istiyoruz. Takımımız bunu başaracak güçte ve inançta. Hem kadro kalitesi hem de şehrin büyüklüğüyle bunu başaracağımıza inanıyorum. Bu ligi hiçbir zaman hafife almadık. Benimsemek istedik, benimsediğimizi düşünüyorum. Hepimiz buradan inşallah yüz akıyla çıkacağız. Biz Bursaspor'a başkanlık yapmaya gelmedik, Bursaspor'un neferi olarak gördük. Süper Lig'e takımımız çıkarsa dünyanın en mutlu insanları oluruz. Başarı tamamen şehrindir, camianındır. Biz kentle, bu takımı 2010 yılında şampiyon yaptık. İnşallah şehir bu takımı layık olduğu yere çıkaracaktır. Hem federasyondaki yetkililerle görüştüm hem de Altay Spor Kulübü Başkanı ile görüştüm. Bu daha önce planlanan bir durummuş, bizim maçımıza denk geldi. Olimpiyat Stadı büyük ihtimalle yenilenecek ya da yıkılacakmış. Sezon başında müracaat etmişler, ancak bugüne denk gelmiş turnikeler. Biz de bu ligin gerçeğini bildiğimiz için itiraz ettik ama geri döneceğini düşünmüyorum. Büyük ihtimalle de Menemen Stadı'nda da oynayacağız. 215 misafir takım bileti verildi. Bizim taraftarımız 2-3 bin kişi İzmir'e gider biliyorsunuz, camianın büyüklüğü burada ama maalesef bu ligin de kaderi bu. Biz de ayak uydurmak için elimizden geleni yapacağız.