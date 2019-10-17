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17.10.2019 - 10:56 |

Mesut Özil'den transfer açıklaması

Arsenal’de zor günler geçiren ve adı Fenerbahçe ile de geçe Mesut Özil, iddialara açıklık getirdi, son sözü söyledi.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İngiltere Premier Lig’de Arsenal forması giyen Mesut Özil, hakkında çıkan iddialarla ilgili konuştu.

Türk asıllı Alman yıldız, özel bir röportaj vererek son durumuna açıklık getirdi. Unai Emery tarafından kadroda tercih edilmeyen Mesut, sorumluluklarının bilincinde olduğunu ve ayrılmak gibi bir niyetinin bulunmadığını ifade etti. Sözleşmesinin 2021’e kadar devam ettiğini anımsatan Mesut, hatalarını her zaman kabul ettiğini ve yeniden formasını alacağını kaydetti.

Çıkan ayrılık haberlerini yalanlayan deneyimli orta saha, “Hiçbir yere gitmiyorum” vurgusu yaptı. 31 yaşındaki yıldız, yaşadığı saldırı olayı, kadroya girememe durumu ve sürekli çıkan ayrılık haberlerine karşın Londra’da Arsenal’de kalacağını bildirdi. Mesut Özil’in adı devre arası transferi için Fenerbahçe de dahil birçok kulüple geçiyor.

Mesut Özilden transfer açıklaması

 

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