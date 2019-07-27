27.07.2019 - 14:06| Aynur TATTERSALL/LONDRA, (DHA)-
Mesut Özil'in sığındığı restoranın sahibi yaşananları anlattı
Arsenalli futbolcu Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac'ın İngiltere'nin başkenti Londra'da uğradıkları bıçaklı saldırı girişimi sonrası sığındıkları restoranın sahibi Yağmur Çiçek, yaşananları anlattı. Çiçek, "Mesut Özil'i gayet sakin gördüm, arabadan dışarı çıkıp bakındı. Hanımı biraz korktu haklı olarak. Çok üzüldüm, böyle bir şey yaşadıkları için. Onları biz çok seviyoruz" dedi.