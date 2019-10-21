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HaberlerBeşiktaşMesut Urgancılar: Şimdi işimiz biraz daha zor
21.10.2019 - 10:38 | | Ali DANAŞ - Kaan ÜLKER / İSTANBUL, (DHA)

Mesut Urgancılar: Şimdi işimiz biraz daha zor

Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yönetiminde yer alan Mesut Urgancılar, "Finansal açıdan büyük açmazlarımız var; işin manevi tarafında küslükler ve dargınlıklar var. Tekrar 'Beşiktaşlılık' mefhumu, değerleri üzerinde yepyeni bir yolculuğa başlıyoruz" dedi.

Mesut Urgancılar: Şimdi işimiz biraz daha zor

Mesut Urgancılar, olağanüstü seçimli genel kurulun ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Seçimin, Beşiktaş'a hayırlı olmasını dilediğini söyleyen Urgancılar, "Umarım bundan sonra en iyisini yaparız. Biliyorsunuz Beşiktaş'ın önünde çok zorlu bir süreç var. Özellikle finansal açıdan büyük açmazlarımız var; işin manevi tarafında küslükler ve dargınlıklar var. Tekrar 'Beşiktaşlılık' mefhumu, değerleri üzerinde yepyeni bir yolculuğa başlıyoruz. Tüm camiaya ve Beşiktaş'a hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"ZOR DÖNEMLERE ALIŞKINIZ"

Zor dönemlere alışkın olduklarını belirten Urgancılar, şöyle konuştu:

"Feda dönemi de böyle bir dönemdi. Galiba şimdi işimiz biraz daha zor. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. Camiamızın tüm kesimlerine, taraftarlarımıza, kongre üyelerimize bu süreçte çok ihtiyacımız var. Beraber olmayı becerebilirsek, başarılı olacağımıza eminim."

"ÜSTÜNKAYA - SEBA YARIŞINDAN BU YANA İLK"

Beşiktaş'ta Mehmet Üstünkaya ve Süleyman Seba arasındaki başkanlık yarışından bu yana ilk defa iktidarın kaybettiğini kaydeden Mesut Urgancılar, "Üstelik 20-0 gibi bir sonuçla kaybetti. Buna bazıları dip dalga diyor ama açıkçası bizim kendi adımıza beklediğimiz bir sonuçtu. Beşiktaş için hayırlı olsun" dedi.

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