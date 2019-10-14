Metin Keçeli: Başkanlık yarışını listesi iyi olan kazanır

Tuncay Hoş / Özel röportaj

Beşiktaş'ın 3 yıl üst üste şampiyon olduğu altın döneminde asbaşkanlık yapan, toplam 20 yıl fiili olarak siyah-beyazlı kulübe hizmet eden Metin Keçeli, 20 Ekim Pazar günü yapılacak Olağanüstü Kongre öncesi Skorer'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte duayen futbol adamının sorularımıza verdiği yanıtlar:

- Mali olarak Beşiktaş sıkıntılı durumda. 4 adaydan sizce hangisi ekonomik krizi çözebilir?

- 4 aday da Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumu ve ekonomik konuları iyi biliyor. Bu zor dönemde göreve talip oldular. Ayaklarını yorganlarına göre uzatacaklar. Ekonomik sorunları çözebilecek potansiyelleri var.

- 4 aday çıkması sizce Beşiktaş'ın lehine mi aleyhine mi?

- Başkanlık yarışında çok aday olması kulübün lehinedir. Çünkü camia bir kişiye mahkum kalmadı. Ekonomik olarak kulüp kötü durumda. Bu sorunları aşacaklarına inanarak girmelerini değerli buluyorum.

- Seçimde hangi adayı daha şanslı görüyorsunuz?

- İlk günden bu yana İsmail Ünal'ı destekledim. Onun kazanacağına inanıyorum. İsmail Ünal bir bildiri yayınladı, adaylığını geri çekti, sonra tekrar adaylığını koydu. Bakalım nasıl bir liste yapacak? Seçimi listeler kazanacak. Diğer üç adayı da çok iyi tanıyorum. Bu kadar büyük yükün altından kalkmak yönetim kurullarının işi. Ekonomik konulardan iyi anlayan kişilerden oluşacak yönetim kurulu, genel kurulun kabulünü görecek.

- Seçimler Beşiktaş futbol takımını nasıl etkiler? Yeni gelecek yönetim Abdullah Avcı ile sizce çalışır mı?

- Futbol takımının etkilenme dönemi bence aşıldı. Beşiktaş'ı bir takım unsurlar sabote ettiler. Takım sahaya çıkar çıkmaz veya Beşiktaş bir gol yediğinde "Paralar nerede?" diye bağırmaya başlıyorlar. Böyle taraftarlık olmaz. Ben Beşiktaşlıyım. Sahadayken futbol takımı desteklenir. Yönetime hesap sorulacak yer tribün değildir, genel kuruldur.

- Başkan Fikret Orman'ın icraatlarını genel anlamda nasıl buluyorsunuz?

- 7.5 senelik dönemde Beşiktaş çok iyi süreç geçirmiştir. Beşiktaş dünyada sayılı statlardan birine sahip olmuştur. Bence Fikret Orman, Onursal Başkan Süleyman Seba'dan sonra son 50 yılın en iyi başkanı.

- Sizce yeni gelecek yönetim teknik direktör Abdullah Avcı ile devam eder mi?

- Bence eder. 7 dönem yöneticilik yaptım. Ben bir sezonda bir hoca ile yola devam ederim. Abdullah Avcı'nın gelmesini istemedim ama kendisini takdir ediyorum. Sezon sonuna kadar Abdullah hoca ile yola devam edilmeli. Ayrıca Gordon Milne'in dışında Türkiye'de başarılı olan yabancı teknik adam hatırlamıyorum. Onun için yerli hocadan yanayım."