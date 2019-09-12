12.09.2019 - 10:35| Ä°STANBUL (AA) -Â
Metin Oktay yarÄ±n anÄ±lacak
TÃ¼rk futbolu ve Galatasaray'Ä±n unutulmaz oyuncularÄ±ndan "TaÃ§sÄ±z Kral" lakaplÄ± Metin Oktay, vefatÄ±nÄ±n 28. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde yarÄ±n anÄ±lacak.
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SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Metin Oktay'Ä±n Zeytinburnu'ndaki Kozlu MezarlÄ±ÄŸÄ±'ndaki kabri baÅŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek anma tÃ¶reni saat 11.00'de baÅŸlayacak.
Anma tÃ¶renine, kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz, yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri ve divan kurulu Ã¼yeleri katÄ±lacak.
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