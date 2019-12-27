Metin Sipahioğlu: Utanmadan konuşuyorlar

Türk futbolunda Türkiye Futbol Federasyonu’na ve hakemlere yönelik tartışmaların son derece arttığı süreçte Fenerbahçe Yöneticisi Metin Sipahioğlu çok özel açıklamalarda bulundu.

Derbiyi yöneten Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan bu haftaki hakem atamalarında yer almadılar. Bu konuyla ilgili yorumunuz nedir?

METİN SİPAHİOĞLU: Bu konu artık istisnayı, tesadüfü, her şeyi aşmış durumda. Sezon başından itibaren aynı takım odaklı bu kadar üst üste adımın, kamuoyu tarafından da açıklanabilir başka bir tarafı kalmadı. Resmi açıklamalarla bir çok kez gündeme taşıdığımız; ‘takımımızın oynadığı ve kazandığı maçların hakemlerinin bir sonraki hafta görev alamaması gerçeği’ maalesef bir gelenek haline geldi. Dünya standartlarında FIFA kokartı olan, Şampiyonlar Ligi’nde üst düzey maçlar yönetmiş bir hakemin bile (ki kendisi ülkemizde en çok arka çıkılan hakemdir) kazandığımız maçın ardından bir maça atanmaması, söz konusu Fenerbahçe olunca tüm dengelerin nasıl alt üst olduğunu çok daha net gösteriyor.

‘Bir ve bütün olarak şampiyonluğa’

Peki biz bunlara şaşırıyor muyuz? Hayır... Elbette artık şaşırmıyoruz! Ancak en sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim; biz bu olanlara şaşırmıyoruz, fakat Fenerbahçemiz’in karşısına sürekli olumsuzluk çıkartmaya çalışan her türlü odağı da şaşırtmaya devam edeceğimizi söylüyoruz. Fenerbahçe camiası olarak her engele ve engebeye rağmen ‘Şampiyonluk Yürüyüşümüz’ü emin adımlarla ‘bir ve bütün’ olarak gerçekleştireceğiz.

“Engel ve engebelere rağmen” dediniz? Bunu biraz açar mısınız?

METİN SİPAHİOĞLU: Bakın, Fenerbahçe şampiyonluk adımlarını hızlandırdığında, bir anda bazıları tarafından algı operasyonları hemen devreye sokuldu. Bu algı operasyonları ile sezon başından beri Fenerbahçe aleyhine gelişen, ‘tesadüf’ diye açıklanamayacak hakem atamaları, çifte standartlı uygulamalar ve kararlar, 4 dakika 17 saniye boyunca gollerimizin incelenmesi gibi olgular tamamen unutturulmaya ve sanki Fenerbahçe kollanıyormuş algısı yaratılmaya çalışılıyor. Ama kimse ne camiamıza ne kamuoyuna sezon başından beri yaşadıklarımızı unutturamaz. Biz buna müsaade etmeyiz.

‘13 puana yakın zarara uğratıldık’

Lehimize verilmeyen penaltı pozisyonlarının olduğu Antalyaspor ve Trabzonspor maçları... Lehimize verilmeyen 3 penaltı pozisyonunun olduğu İstikbal Mobilya Kayserispor maçını... Malatyaspor ve Göztepe maçlarında yaşadığımız penaltı ihlallerinin aleyhimize yorumlanmasını... Kalemizde 2 golle sonuçlanan 2 kural hatası tartışmalarının olduğu Aytemiz Alanyaspor maçını ve kural hatası başvurumuzun ele alınış şeklini...Bütün bunları ne biz unuturuz ne kamuoyuna unuttururuz. Tüm bu maçlara bakıldığında, en hafif tabirle Fenerbahçe’nin şampiyonluk yolunda şu ana kadar 13 puana yakın bir zarara uğradığını net olarak görüyoruz.

Ali Koç ve Semih Özsoy’un Nihat Özdemir ve Zekeriya Alp ile görüşmesi çok gündem yapıldı. Bu konuyla ilgili görüşünüz nedir?

METİN SİPAHİOĞLU: Birçok kulüp başkanı, sağduyulu davranarak manipülasyona gelmedi. TFF ve MHK Başkanları ile kulüpler arasında görüşmeler her zaman oldu, bundan sonra da olacaktır. O gün için Federasyon Başkanımız randevu yeri olarak kendi ofisini verdiğini açıkladı. Yüzlerce çalışanı olan, İstanbul’un göbeğindeki bir AVM’den bahsediyoruz. Sadece malum kulüp, çok sahte ve kurgu şekilde bu görüşmenin üzerine gitmeye çalışıyor. Bizim kendilerine cevap vermemize ve o zihniyetle diyaloğa girmemize gerek kalmadan, taraftarlarımız gerekli cevapları veriyor.

‘Kimse enayi, balık hafızalı değil’

Son 20-25 yıldaki tüm lobileri, ilişkileri, gerçekleri isim isim gözler önüne seriyorlar. Bağırmaları da bu yüzden; kişi kendinden bilir işi zihniyeti. Kamuoyu da son 20-25 yılda Türk Futbolu’nda neler yaşandığını, yurt içinden yurt dışından hangi isimlerin lige etki ettiğini çok iyi hatırlıyor. Kimse enayi veya balık hafızalı değil. Artık onların hazıra konmaya alıştığı eski ‘Türk Futbol Düzeni’ yok. Bütün rahatsızlıkları bu. Bu yüzden hiç utanmadan arlanmadan konuşuyorlar, çırpınıyorlar. Biz her zaman söylediğimiz gibi ‘imtiyaz’ değil; ‘adalet’, ‘eşitlik’ ve ‘şeffaflık’ istiyoruz. Bizim, hocamızın önderliğinde takımımıza inancımız tam. Algı operasyonları yapanlara en güzel cevabı sezon sonunda vereceğiz!