Metzelder'in evine baskın...

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Alman polisi, Real Madrid ve Almanya Milli Takımı'nın eski oyuncusu Christoph Metzelder'in evine çocuk pornosu baskını yaptı.

Bild'in haberine göre; Hamburg'da savcılar, 38 yaşındaki eski oyuncu hakkında soruşturma olduğunu doğruladı. Metzelder'in çalıştığı spor okulunda da arama yapan polis ekipleri, cep telefonu ve bilgisayarına el koydu.