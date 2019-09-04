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04.09.2019 - 09:28| Skorer Dış Haberler

Metzelder'in evine baskın...

Alman polisi, eski Alman oyuncu Christoph Metzelder'in evine çocuk pornosu baskını yaptı.

Metzelder'in evine baskın...

Skorer Dış Haberler

Alman polisi, Real Madrid ve Almanya Milli Takımı'nın eski oyuncusu Christoph Metzelder'in evine çocuk pornosu baskını yaptı.

Bild'in haberine göre; Hamburg'da savcılar, 38 yaşındaki eski oyuncu hakkında soruşturma olduğunu doğruladı. Metzelder'in çalıştığı spor okulunda da arama yapan polis ekipleri, cep telefonu ve bilgisayarına el koydu.

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