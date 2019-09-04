04.09.2019 - 09:28| Skorer Dış Haberler
Metzelder'in evine baskın...
Alman polisi, eski Alman oyuncu Christoph Metzelder'in evine çocuk pornosu baskını yaptı.
Skorer Dış Haberler
Alman polisi, Real Madrid ve Almanya Milli Takımı'nın eski oyuncusu Christoph Metzelder'in evine çocuk pornosu baskını yaptı.
Bild'in haberine göre; Hamburg'da savcılar, 38 yaşındaki eski oyuncu hakkında soruşturma olduğunu doğruladı. Metzelder'in çalıştığı spor okulunda da arama yapan polis ekipleri, cep telefonu ve bilgisayarına el koydu.