Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTürkiye Kupası Haberleri Mevlüt, 45 gün sonra geri döndü
18.12.2019 - 21:19 | | İSTANBUL (İHA)

Mevlüt, 45 gün sonra geri döndü

Fenerbahçeli futbolcu Mevlüt Erdinç, yaşadığı sakatlık sonrası 45 gün sonra İstanbulspor maçında sahada yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 2. maçında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşan Fenerbahçe’de Mevlüt Erdinç yaşadığı sakatlık sonrası 45 günün ardından sahada yer aldı.

Süper Lig’in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynanacak olan maç öncesinde antrenmanda sakatlanan Erdinç baldırında yaşadığı yırtık sonrasında Malatya’ya götürülmemiş ve tedavisine başlanmıştı. Geçtiğimiz hafta takımla beraber çalışmalara başlayan 32 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor karşısında Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11’de şans verildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Guilherme'de bomba gelişme! Mehmet Ekici...

Mevlüt, 45 gün sonra geri döndü

Mevlüt, 45 gün sonra geri döndü

    Ali Tandoğan: "Değer verseydik daha farklı bir kadroyla çıkardık"
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aslan’dan çifte atak!

    Aslan’dan çifte atak!

    ‘Merih şu an çok iyi’

    ‘Merih şu an çok iyi’

    Babel'den şok darbe!

    Babel'den şok darbe!

    Nou Camp’ın dışı alev alev!

    Nou Camp’ın dışı alev alev!

    Sıradaki Haber