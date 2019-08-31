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31.08.2019 - 09:03| FANATİK

Mevlüt Erdinç, 200 bin euro farkla Fenerbahçe'ye!

Fenerbahçe, Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Mevlüt Erdinç'i dün kadrosuna kattığını açıkladı.

Mevlüt Erdinç için Galatasaray ve Yeni Malatya da devredeydi. Cim Bom, 32 yaşındaki forvete senelik 1 milyon Euro maaş teklif etti

Fenerbahçe ise masaya 1.2 milyon Euro ile oturdu. Mevlüt’ün tercihi Sarı-Lacivertliler’den yana oldu. Başarılı oyuncu dün sağlık kontrolünden geçirildi.

Muayenede herhangi bir soruna rastlanmadı. Tecrübeli forvet, kendisini 2 yıllığına Sarı-Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Mevlüt Erdinç’in Fenerbahçe’de 9 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

Mevlüt Erdinç, 200 bin euro farkla Fenerbahçeye

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