Mevlüt Erdinç, 200 bin euro farkla Fenerbahçe'ye!

Mevlüt Erdinç için Galatasaray ve Yeni Malatya da devredeydi. Cim Bom, 32 yaşındaki forvete senelik 1 milyon Euro maaş teklif etti

Fenerbahçe ise masaya 1.2 milyon Euro ile oturdu. Mevlüt’ün tercihi Sarı-Lacivertliler’den yana oldu. Başarılı oyuncu dün sağlık kontrolünden geçirildi.

Muayenede herhangi bir soruna rastlanmadı. Tecrübeli forvet, kendisini 2 yıllığına Sarı-Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Mevlüt Erdinç’in Fenerbahçe’de 9 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.