Mevlüt Erdinç Antalyaspor yolunda

Bu doğrultuda İstanbul ekibi ile uzun zamandır görüşmelerini sürdüren Kırmızı- Beyazlılar, transferde son aşamaya geldi.

Turuncu- Lacivertliler’in Muhammet Demir, Fredrik Gulbrandsen ve Enzo Crivelli’yi renklerine bağlaması sonrasında transferin önü iyice açıldı. Kadrosunda Demba Ba ve Robinho gibi yıldız golcüleri de bulunduran İstanbul ekibi, Mevlüt’ün ayrılmasına onay verecek. 32 yaşındaki oyuncunun da Antalya’ya dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.