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30.08.2019 - 15:49| Mustafa Akın/DHA

Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'de! Sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe, Başakşehir'in yollarını ayırdığı Mevlüt Erdinç'le anlaşma sağladı.

Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'de! Sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Vedat Muriç'in ardından Mevlüt Erdinç ile de anlaşma sağlayan sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'den 2'nci golcüsünü de kadrosuna kattı. 

Bonservis bedeli ödemeden 2 yıllık anlaşma sağlanan 32 yaşındaki futbolcu, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerin ardından da resmi sözleşmeyi imzalayan Mevlüt Erdinç transferinin 1-2 saat içinde açıklanması bekleniyor.

 

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