FenerbahÃ§e'nin 2 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± milli futbolcu MevlÃ¼t ErdinÃ§, sarÄ±-lacivertli ekiple ilk antrenmanÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.Â

SÃ¼per Lig'in 3. haftasÄ±nda yarÄ±n Trabzonspor'u aÄŸÄ±rlayacak FenerbahÃ§e, bu maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±. SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, FenerbahÃ§e Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Ersun Yanal yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda yeni transfer MevlÃ¼t ErdinÃ§'in de takÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

KoÅŸu, Ä±sÄ±nma ve koordinasyon hareketleriyle baÅŸlayan idmanda, 3 gruba ayrÄ±lan oyuncularÄ±n top kapma ve pas Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi. AntrenmanÄ±n taktiksel ve bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarla noktalandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Trabzonspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayan sarÄ±-lacivertli ekip, tesislerinde kampa girdi.