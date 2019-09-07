Mevlüt Erdinç rahatlığı

Sarı-lacivertlilerde transfer döneminin son günlerinde kadroya katılan Mevlüt Erdinç herkesi rahatlattı. Teknik direktör Ersun Yanal’ın en büyük korkusu Vedat Muriç’in sakatlanmasıydı. Mevlüt’ün gelişiyle bu sıkıntı ortadan kalktı.

Yıldız forvetin tecrübesi ve fizik gücü sayesinde Muriç’in yükü hafifleyecek. Erken kopan maçlarda bile teknik heyet takımda başka bir forvet olmadığı için Kosovalı futbolcuyu oyundan alamıyordu. Ayrıca Mevlüt’ün ikinci golcü olmayı kabul etmesi de takım içinde olası bir sıkıntı ya da çekişmenin önüne geçti.